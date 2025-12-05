La única inversión de las 10 exigidas por Alicante al Gobierno en 2019 es el AVE a Valencia: ¿funcionará en 2027?

En una nota de prensa del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente (PSOE) y publicada en la web de La Moncloa el pasado 19 de noviembre se aseguraba “la conexión en ancho estándar en la Comunitat Valenciana que culminará en 2027 permitirá conectar València y Alicante por alta velocidad en menos de una hora” y dar servicio a ese “tren de Cercanías de alta velocidad que comunicará las tres capitales”. No obstante, tal y como ha venido informando este diario, la plataforma #QuieroCorredor que integra a los principales empresarios e instituciones de la Comunitat, subraya que el Corredor Mediterráneo acumula demoras y “va tarde”.

El cumplimiento de este compromiso es clave para el PSOE ya que, de producirse, lo hará en año electoral. Es la única de las 10 reivindicaciones en infraestructuras exigidas por los empresarios de Alicante (concretamente la Cámara de Comercio y la CEV) plasmadas en 2019 en un documento conjunto. Así que 6 años y dos legislaturas después, todavía son muchos los reproches hacia el Gobierno central en la provincia.

Para que ese AVE regional conecte las tres capitales y permita viajar entre Alicante y Valencia con una hora de duración del trayecto, es imprescindible el cambio de ancho entre Xàtiva y La Encina y La Encina-Alicante. Y en este sentido es preciso recordar que, según esa misma plataforma empresarial, el tramo València-Alicante en ancho internacional y con velocidad de AVE debía estar en funcionamiento alrededor de 2025–2026.

Se trata de un entramado de partidas y contratos asociados al Corredor Mediterráneo consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los diferentes tramos. El Gobierno ha subrayado que en 2025 se están adjudicando y ejecutando obras por más de 100 millones de euros solo en el subtramo La Encina-Alicante, y queda por completar la conversión a ancho estándar/mixto, la catenaria y los sistemas de señalización (ERTMS) para que los servicios puedan operar.

Durante este año Adif Alta Velocidad ha adjudicado un contrato de más de 15 millones de euros para obras complementarias de implantación del ancho estándar entre València, Xàtiva y el Nudo de La Encina, dentro de un proyecto que suma unos 245 millones de inversión total en ese eje.​ Y en el tramo La Encina-Bifurcación Alicante, se cifra en torno a 129,4 millones de euros las adjudicaciones de 2025 destinadas a la implantación del ancho estándar/mixto (traviesas, carril, balasto y otros materiales), a los que se añaden contratos específicos de más de 20 millones para suministro de materiales de vía y otros 27 y 9 millones para carril y balasto.

Adaptación al ancho estandar Alicante-Valencia Adif

Sin embargo, falta por construirse buena parte de las obras de adaptación La Encina-Alicante: implantación de ancho mixto, remodelación de estaciones (andenes, vías de apartado para trenes de hasta 750 m en Caudete, Sax y Monforte del Cid) y adecuación de estructuras y gálibos.​ Además, debe completarse la conversión a ancho estándar en todo el eje València-La Encina (incluidos ramales de conexión con las LAV Madrid–València y Madrid–Alicante), y poner en servicio la nueva catenaria y sistemas ERTMS para que puedan circular trenes de alta velocidad en régimen comercial configurando ese AVE regional valenciano en 2027.

El decálogo

Sin embargo, éste era solo uno de las 10 inversiones exigidas al Gobierno. En concreto, la número 4 del listado que presentó la Cámara de Comercio y la CEV y que empezaba por el eje ferroviario Alicante–Elche (aeropuerto, variante de Torrellano, enlaces con Elche AV). El proyecto está en el inicio de la tramitación, en proyecto/redacción y licitación de fases.​

En el segundo, la mejora de la línea Alcoi-Xàtiva, solo se han abordado intervenciones parciales de conservación y modernización; no se ha ejecutado un plan integral. Y en la tercera, el tren de la Costa València-Alicante, el estudio informativo estatal sigue en tramitación y alegaciones.​

A partir de ahí, todas las infraestructuras requeridas están sin realizar: los intercambiadores ferroviarios de mercancías (San Isidro, Alicante-Elche, Villena, zona franca); el tercer carril A-70 Alicante-Elche, para el que solo se ha liberalizado la AP-7; o la duplicación de la CV-95 Orihuela-Torrevieja; o el tercer carril A-31 Elda-Monforte del Cid, del que no hay noticia alguna.​

Tampoco se ha acometido integralmente la duplicación variante de Torrevieja (N-332). Se han ejecutado mejoras parciales en la N-332, pero la duplicación completa de la variante sigue siendo una reivindicación local y provincial.