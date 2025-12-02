El precio del alquiler en Alicante vuelve a superar máximos (13 €/m2): estas son las zonas más encarecidas

El alquiler en Alicante vuelve a marcar un nuevo máximo histórico en noviembre. El metro cuadrado alcanza los 13 euros, una cifra inédita en la ciudad y que confirma un encarecimiento del 8,7% en solo un año, según adelantan desde Idealista.

Este incremento coloca de nuevo a la capital alicantina entre los mercados que más se tensan en España, en un contexto donde las grandes ciudades siguen registrando subidas generalizadas.

La evolución del precio del alquiler en la ciudad sigue una tendencia claramente alcista. Frente a noviembre del año pasado, Alicante experimenta un aumento del 8,7%, un ritmo de crecimiento muy superior al de mercados tradicionalmente más tensos como Barcelona (+3,4%) o Bilbao (+3,5%).

Con este avance, la ciudad consolida su máximo histórico y refuerza la presión sobre la oferta disponible.

Dentro del municipio, los incrementos anuales no son homogéneos. Las diferencias entre barrios muestran cómo algunos puntos de la ciudad se recalientan de manera muy notable.

La mayor subida anual se observa en Parque Avenidas–Vistahermosa, donde el alquiler se dispara un 14,1%, confirmando la creciente demanda en esta zona residencial.

Le sigue el Centro, que registra un repunte del 11%, impulsado por su ubicación estratégica y la escasez de oferta.

En Playa de San Juan–El Cabo, el incremento alcanza el 8,7%, manteniendo a esta área como una de las más codiciadas del municipio.

En el entorno de Pla del Bon Repòs–La Goleta–San Antón, las rentas crecen un 7,8%, mientras que Campoamor–Carolinas–Altozano avanza un 7,6% respecto al año anterior.

Las subidas se moderan en Virgen del Remedio–Juan XXIII, donde el aumento es del 3,9%, aunque sigue siendo significativo en un distrito tradicionalmente más accesible.

Las zonas con menor encarecimiento son Benalúa–La Florida–Babel–San Gabriel, que registra un incremento del 3%, y San Blas–Pau, donde el precio cae ligeramente un 1,3% en términos interanuales.

La oferta real del mercado

EL ESPAÑOL de Alicante ha realizado una búsqueda a través de la web de Idealista para conocer de primera mano el estado actual del mercado inmobiliario en la ciudad. En total, hay 1.359 anuncios activos de viviendas en alquiler.

El piso más barato disponible con un mínimo de dos habitaciones cuesta 650 euros al mes. Se encuentra en la zona de Parque Lo Morant, está semi amueblado y refleja cómo incluso las opciones más económicas superan ya el umbral psicológico de los 600 euros mensuales.

La tendencia confirma un escenario donde la oferta se mantiene limitada y los precios continúan escalando, en un mercado que no muestra señales de moderación a corto plazo. Además, no hay muchos más pisos con un precio como ese. Muchos de los anuncios son de pisos de alquiler de temporada.

La subida en otras zonas

En el contexto nacional, otras capitales también experimentan alzas destacadas que ponen de relieve la presión generalizada sobre el mercado del alquiler.

Ceuta lidera las subidas con un incremento anual del 18,7%, seguida por Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%) y Ciudad Real (14,6%), que se sitúan entre las ciudades donde más se encarecen las rentas.

En el extremo opuesto se encuentran Huesca, con un incremento mínimo del 1%, así como Girona, Pamplona y A Coruña, que avanzan de forma mucho más moderada.

Estas diferencias evidencian un país donde el comportamiento del alquiler varía notablemente según la dinámica local, pero donde la tendencia general sigue siendo claramente ascendente.