Desciende el número de 'ninis' en la Comunitat Valenciana a uno de cada siete jóvenes

El Portal estadístico de la Comunitat Valenciana ha actualizado los Indicadores de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana. Y con los últimos datos disponibles (2023), la proporción de jóvenes de 15‑24 años “nini” en la Comunitat Valenciana es de algo menos de uno de cada siete, mientras que en 2019 era de alrededor de uno de cada seis.

Los nuevos datos reflejan que el porcentaje actual de 'ninis' es unos 2‑3 puntos porcentuales más bajo que en 2019, lo que confirma una ligera mejora tras el empeoramiento puntual de los años de pandemia. No obstante, que uno de cada siete jóvenes siga fuera del empleo y de la formación (aproximadamente entre el 12‑14 %) refleja un problema estructural que exige mantener políticas de refuerzo educativo, orientación e inserción laboral juvenil.

En el ámbito nacional, la proporción de “ninis” de 15‑24 años ha bajado desde alrededor del 12 % en 2019 hasta valores cercanos al 10 % en los últimos años, marcando mínimos históricos en el contexto español. estos datos confirman que el número de 'ninis' en la región hoy sigue algo por encima de la media española, aunque con una brecha menor que hace una década y con una tendencia claramente favorable.

El indicador 8.6.1.1 de estos indicadores cuantifica la proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no están empleados, ni matriculados en estudios reglados, ni participan en formación no formal. Se expresa como porcentaje sobre el total de la población de esa franja de edad, de modo que su evolución sirve para seguir el tamaño del colectivo “nini” y evaluar la eficacia combinada de las políticas de empleo juvenil, educación y formación profesional.

Evolución

Según la serie de la Generalitat, el periodo 2010‑2013 arranca con valores relativamente altos del indicador, heredados del impacto de la crisis financiera sobre el empleo juvenil y el abandono educativo. A partir de 2014 y hasta justo antes de la pandemia, la proporción de “nini” inicia una senda de descenso paulatino, apoyada en la mejora del mercado de trabajo y en la expansión de la FP y de las políticas activas para jóvenes, aunque sin llegar a niveles testimoniales.

En 2020 se aprecia un repunte del indicador, ligado al cierre de actividades presenciales, a la destrucción de empleo temporal juvenil y a la interrupción o retraso de itinerarios formativos. Parte de la juventud que estaba en trabajos precarios o en tránsito entre estudios y empleo queda fuera de ambos circuitos, lo que se traduce en un aumento de la proporción de 'ninis' respecto a 2019.

Los datos incorporados hasta 2023 muestran que, tras el choque inicial de la COVID‑19, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan vuelve a bajar, en paralelo a la fuerte creación de empleo juvenil y a la normalización de la actividad educativa y formativa. Sin embargo, la serie indica que aún persiste un núcleo duro de “i” que apenas se mueve pese a la mejora económica, lo que sugiere problemas estructurales vinculados a bajo nivel educativo, precariedad, desánimo o situaciones de vulnerabilidad social.

Más alto que en Europa

En 2023 el Ministerio de Educación publicó los datos de España en correspondencia con los de la media de la UE. En su estudio explicaban que "en 2018, España fue el segundo país en Europa con la proporción más alta de personas entre 18 y 24 años que, además de haber abandonado prematuramente la educación y la formación, ni estudiaban ni trabajaban, según el Monitor de la Educación y la Formación de la Comisión Europea (2019)".

Ahora bien, añadía, "según el Monitor de la Educación y la Formación de la Comisión Europea (2023) el promedio de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación sigue disminuyendo, habiéndose reducido del 10,2 % en 2019 al 9,6 % en 2022".

"No obstante, hay que observar estos resultados con prudencia, ya que los avances ocultan diferencias significativas entre los sistemas educativos de la UE. Sin embargo, a pesar de la pandemia de COVID-19, la UE mantiene una trayectoria clara para poder alcanzar su objetivo para 2030, que consiste en que menos del 9 % de las personas de entre dieciocho y veinticuatro años abandonen la escuela sin haber completado al menos la educación secundaria posobligatoria", afirmaba.