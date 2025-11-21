Carlos Baño recupera el "¡se acabó!" y critica que "Alicante sigue sin estar bien"

La noche de la economía alicantina, el evento más importante del año en el sector, celebra su medio siglo reivindicando con dureza lo que necesita la provincia de Alicante. Y ahí el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, recupera el "¡se acabó!" con el que se presentó, anuncia que quiere repetir a su frente y recuerda que "Alicante sigue sin estar bien".

En un intenso discurso de casi una hora, Baño ha analizado ante más de un millar de personas los principales puntos de la gestión de estos tres años en la Cámara, la situación de la provincia y critica que la entidad "ha sido víctima de todo tipo de calumnias".

Su intervención era la más esperada de la noche por los diversos temas de actualidad que se calculaba que abordaría. Y no defraudó en un rotundo repaso que inició bromeando con que "tengo algunos enemigos, pero amigos tengo un montón".

Prueba de ello son las palabras que ha dedicado a Carlos Mazón, tras su dimisión: "La desmesura y el ensañamiento siguen siendo inhumanos". Una reflexión en la que también ha señalado que "lamentablemente las administraciones no han estado a la altura y al menos uno ha tenido la valentía de echarse a un lado".

Esa no ha sido la única mención a la tragedia de la dana, la catástrofe que ha asolado decenas de municipios de Valencia, y en la que la Cámara ha estado presente desde el primer momento proporcionando ayuda y en la que seguirá estando, por ejemplo, esta misma Navidad. Unas acciones que la vicepresidenta Susana Camarero ha agradecido en su discurso.

El tono crítico del discurso se ha endurecido en particular al afirmar que "son muchas las zancadillas que nos han puesto y no nos arrodillamos con la difamación de algunas portadas", en referencia al tratamiento de medios de comunicación.

Esas polémicas a las que alude tienen su principal base en la sede de la Cámara, un enfrentamiento con el Ayuntamiento que hace menos de un mes llevaba al anuncio de la salida del consistorio del Palas, el edificio propiedad de la patronal. De hecho, por parte del equipo de Gobierno municipal solo han estado presentes en la gala las concejalas Lidia López y Mari Carmen de España.

El proyecto de ampliación de las instalaciones de la Cámara en el antiguo Panoramis "lleva incomprensiblemente paralizado causando un perjuicio económico". "La Cámara ha sido víctima de todo tipo de calumnias, descalificaciones y acoso" por ello. Y ahí ha recordado que esa propuesta ha tenido el apoyo del Gobierno del Botànic y del de Mazón.

"Son otros los que tienen que explicar sus motivaciones para dificultar un proyecto que es bueno para la Cámara y los empresarios", ha recalcado. "Más pronto que tarde la Cámara tendrá las instalaciones que merece y jamás nos postraremos ante las estrategias personalistas", concluye al respecto.

Y es que, como ha recordado, "desde el primer momento entendimos que la formación debía ser la señal de identidad de la Cámara". Un punto que le ha servido para desgranar los diferentes puntos realizados en su gestión, como el Campus Cámara CEU, así como la formación profesional dual o los programas para mayores de 45 años.

"Inestabilidad institucional"

En el largo análisis presentado, Baño indica que "la incertidumbre y la gran inestabilidad institucional" tienen su impacto en la economía: "Sin un rumbo definido en las administraciones, es más difícil invertir y crear empleo". Un punto que le ha servido para dar paso a la reivindicación: "Alicante no va bien" y "podemos echar la culpa a las circunstancias globales, pero la realidad es que los problemas vienen de lejos y siguen sin resolverse".

El desglose lo ha abierto con la tasa de empleo con "una cifra inaceptable" y la falta de inversión estatal "a la que estamos sometidos". "Alicante presenta niveles de pobreza y exclusión alarmantes, muy por encima de la media nacional", ha lamentado en el discurso. "Seguimos perdiendo puestos alejándonos de los mejores empleos y salarios", ha añadido.

Por eso "no son datos como para sentirse satisfechos". Y ahí ha criticado que "se usan las instituciones como parapetos partidistas y da igual gobernar sin el pueblo", una afirmación que el público ha subrayado con un estruendoso aplauso.

"Abandono inversor"

"Nadie parece pensar en el futuro más allá de meses vista, dejamos de lado las reformas estructurales que necesitamos", ha subrayado. Prueba de ello, que en Alicante "se sigue sufriendo un abandono inversor por parte del Estado", donde ha querido remarcar que eso ha sucedido cuando "han pasado Gobiernos de distintos colores".

El problema, como ha añadido, es que "no es solo que se presupuesta poco, es que se ejecuta poco" y "seguimos acumulando un déficit histórico descomunal". "Nuestra provincia sigue sin aparecer en la agenda del Gobierno", lamenta.

"Estamos cansados de ser ciudadanos de segunda. Se acabó", ha sostenido en otro momento acompañado por el aplauso del auditorio. Y con esa frase que recuerda al lema de su campaña para la Cámara ha lamentado que haya que seguir denunciando la misma situación.

Demorar temas pendientes

En este tono reivindicativo sí agradece la sensibilidad de la Generalitat mientras que también ha alertado de que "la reconstrucción no puede ser una excusa para demorar los temas pendientes". "Mientras sea presidente de la Cámara vamos a estar con fidelidad apoyando a la Comunitat Valenciana, pero también exigiendo lo que Alicante se merece".

"Nos mueve nuestra tierra y cuando otros promueven que se agache la cabeza, la Cámara dirá que se acabó", ha alertado. "La Comunitat Valenciana nunca será grande sin una provincia de Alicante pujante. Urge vertebrar la comunidad de norte a sur: queremos las mismas infraestructuras", ha reivindicado.