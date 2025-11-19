Richard Gracia (42), inversor, sobre ahorrar en navidad: "Si hay que pagar a plazos, nunca más de tres meses"

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, una de las épocas del año en la que más dinero solemos gastar: regalos, cenas de empresa, comidas familiares, compras de última hora… Un periodo festivo que, si no se gestiona con cabeza, puede suponer un fuerte impacto para el bolsillo.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos pedido consejo a especialistas para aprender a ahorrar y planificar mejor nuestras compras navideñas.

Para ello hemos hablado con el empresario y experto en finanzas personales, Richard Gracia, que nos ha ofrecido una radiografía clara sobre cómo enfrentarnos al consumo de estas fechas.

La presión del marketing

En una conversación con Richard Gracia, creador del Método Rico, aprovechamos para abordar un tema de gran actualidad: la planificación del ahorro y el gasto ante la inminente llegada de la Navidad y el Black Friday.

Gracia pone el foco en cómo las campañas de marketing ejercen una presión significativa en el bolsillo y la mentalidad de los consumidores.

Explica que los comerciantes han hecho muy bien los deberes para convencernos de que "la Navidad está muy asociada a los regalos o el Black Friday es el momento de comprarlo todo".

Aunque reconoce que es lícito que los comerciantes busquen vender más, recuerda que el objetivo de estas campañas no es que ahorremos, sino que gastemos. Y advierte de que la gente a menudo se deja "manipular" por las redes sociales, donde se transmite la idea de que, si no se acumulan muchos regalos, "parece que no es Navidad".

Richard Gracia destaca los trucos psicológicos que utiliza el comercio, especialmente la falsa sensación de ahorro. Cita el ejemplo clásico del televisor rebajado: el consumidor cree que está ahorrando el importe del descuento, cuando en realidad está realizando un gasto que quizá no necesitaba.

"No, no te estás ahorrando 400 €", explica. "Si tú no necesitas cambiar tu tele y te gastas 600, te estás gastando 600 €".

Trucos de ventas

También menciona el uso de "artículos señuelo" que atraen a los compradores y provocan compras impulsivas. Según Gracia, en ocasiones se anuncian grandes descuentos basados en precios inflados artificialmente semanas antes, lo que hace que el supuesto ahorro sea mucho menor.

"Hecha la ley, hecha la trampa" afirma.

Otro de los peligros que señala es el de las compras en webs poco conocidas durante el furor del Black Friday, donde algunos productos no cuentan con garantía europea o son directamente estafas.

Planificación y presupuesto

Gracia insiste en la necesidad de consumir de forma "inteligente" y de manera "responsable y sobre todo ajustada mi realidad a mi bolsillo".

Su primera recomendación es comenzar con una hoja en blanco para anotar lo que verdaderamente se necesita o se desea, antes de exponerse a ofertas y estímulos online. Este enfoque analógico ayuda a evitar las "falsas necesidades".

Una vez hecha la lista, el consumidor debe investigar los precios habituales para identificar si la oferta es real o está maquillada. El objetivo es conocer el "precio de verdad real habitual de este artículo".

Para organizar los gastos, el experto propone una distribución clara del presupuesto. En primer lugar, los gastos necesarios no deberían superar el 50% de los ingresos.

A continuación, recomienda destinar al ahorro y la inversión un mínimo del 15% o 20%, recordando que "mi ahorro y mi inversión tiene que seguir, eso no debería penalizarse".

Finalmente, el resto del presupuesto ya se puede dedicar a los regalos, cenas y caprichos propios de la Navidad.

Además, aconseja que, en caso de pagar a plazos algo relacionado con la Navidad, la deuda nunca se debería prolongar más de tres meses, para que "no se extienda más allá de noviembre, diciembre y enero".

El peligro del endeudamiento

Richard Gracia se muestra especialmente prudente con la financiación de compras de consumo, como teléfonos o lavadoras. Considera que el endeudamiento se vuelve demasiado "caro" cuando supera el 8 o 10%.

Financiar durante muchos meses puede hacer que el coste final del producto se dispare. El problema, explica, aparece cuando la falta de planificación empuja a la gente a aceptar intereses muy altos, anulando cualquier ahorro.

Si queremos comprarnos algún objeto que sea más caro de lo habitual, Richard recomienda que lo planifiquemos con tiempo para llegado el momento poder pagarlo y si es posible, evitar así la financiación.

"Muchas veces no es tanto que no podamos permitirnos un móvil caro u otra cosa, sino que no lo hemos planificado con tiempo", afirma.

Señales de alerta

Una señal clara de endeudamiento peligroso es no ser capaz de afrontar "de manera cómoda los pagos de las deudas mes a mes", lo que puede generar una bola de nieve difícil de frenar.

Para compras inevitables, Gracia recomienda financiar en el menor plazo posible y, si existe la opción, en tres meses sin intereses: "personalmente intentaría hacerlo cuanto menos plazo mejor y obviamente cuanto menos interés".

Richard Gracia concluye invitando a los consumidores a disfrutar de las fiestas, de los encuentros y de los regalos, pero siempre "con cabeza y dentro de sus posibilidades".