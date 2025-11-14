La Marina Baixa alcanza mínimos históricos de paro pero el eje Vinalopó sigue liderando el desempleo

El último informe de indicadores del mercado de trabajo a nivel subprovincial del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana muestra una imagen dual en Alicante: por primera vez se superan las 900.000 personas ocupadas, impulsadas principalmente por el dinamismo turístico y la prolongación de la temporada alta más allá del verano, y la construcción, lo que ha permitido al sector servicios superar el 73% del empleo provincial en 2025.

Sin embargo, este avance oculta diferencias sustanciales entre comarcas, que se ratifican y amplifican respecto a los años anteriores.​Este hito confirma la potencia económica de la provincia, donde la campaña turística, prolongada durante septiembre, ha sido el principal motor para la fuerte expansión del empleo en servicios, hostelería y restauración, impulsando no solo las cifras trimestrales sino también la comparativa interanual: 67.900 ocupados más respecto a 2024, lo que representa un crecimiento del 8,1%.​

Pero la estructura productiva provincial sigue marcada por la concentración en el sector servicios, que aglutina al 73,5% de los ocupados (alrededor de 1,8 millones en toda la Comunitat). Este modelo ha favorecido a las comarcas costeras y eminentemente turísticas, sobre todo la Marina Alta y Marina Baixa, que alcanzan máximos históricos en afiliación a la Seguridad Social y mínimos en tasa de desempleo. Las últimas estadísticas publicadas en los indicadores subprovinciales del PEGV y en los propios balances del Consell confirman que ambas zonas lideran la creación de empleo en hostelería y turismo.​

En contraste, tal y como viene informando este diario trimestre tras trimestre, algunas zonas del interior continúan mostrando graves debilidades estructurales: el eje del Vinalopó (Vinalopó Mitjà y Vinalopó Baix) sigue registrando los peores datos de desempleo de la Comunitat Valenciana, tendencia ya señalada en los trimestres y artículos anteriores. Estas comarcas, más dependientes de la industria tradicional y lejos del "efecto tractor" del turismo, reflejan tasas de paro que superan el 15%, mientras el resto de la provincia logra descensos notables.​

Según la Generalitat Valenciana, el flujo de entrada a la ocupación en la Comunitat fue de 173.100 personas durante el tercer trimestre. En la provincia de Alicante, este dinamismo se traduce en la creación de empleo femenino, con caída del paro de mujeres, beneficiadas especialmente por la estabilidad contractual introducida por la reforma laboral y la extensión de los contratos durante la campaña turística. El incremento anual favorece ligeramente a los hombres, por la reactivación de la construcción y la industria, pero la hostelería y los servicios turísticos han sido clave para mujeres y jóvenes.​

La construcción suma también nuevos empleos tras trimestres de estancamiento, y la industria remonta gracias a políticas autonómicas de diversificación productiva. Sin embargo, los responsables de empleo del Consell advierten que la concentración sectorial y la estacionalidad pueden limitar la calidad y estabilidad del empleo, especialmente en las comarcas con menor peso turístico.​

La visión global es de crecimiento y consolidación, pero la brecha territorial persiste. La Marina Baixa y Alta representan el éxito de un modelo turístico y de servicios que atempera el desempleo y sostiene el impulso económico, mientras el eje del Vinalopó exige planes específicos de diversificación y apoyo a la industria y la agricultura para revertir su posición en el mapa laboral provincial, tal y como señala El Español en sus análisis sectoriales.​