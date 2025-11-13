Un estudio de Alicante prueba el impacto de los anuncios económicos en España: el PIB puede subir el 0,3 %

¿Puede una política económica influenciar el mercado antes de aplicarse? Una tesis de Alicante señala que es posible: basta solo su anuncio para hacerlo realidad.

Javier Pérez Cano es el autor de este estudio que ha analizado los anuncios de política fiscal, tanto de los cambios de impuestos como de gasto público, sobre la actividad económica.

Pérez Cano busca entender cómo hogares, empresas y mercados, responden a la información publicada en los medios de comunicación. Y ahí destaca el papel de la prensa escrita como canal principal para ofrecer la información fiscal en tiempo real.

Para realizar el trabajo, ha utilizado la base de datos Activa Down Jones, la cual recoge noticias desde 1996 hasta 2025. Esta base incluye miles de artículos procedentes de grandes periódicos españoles, como EL ESPAÑOL, El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, entre otros.

El camino del primer Gobierno de Aznar hasta el actual de Sánchez le ha permitido marcar que existe una asimetría muy grande entre los anuncios de impuestos y los dedicados a gasto público.

Si se anuncia el incremento de la inversión por parte de las administraciones, el Producto Interno Bruto (PIB) también crece, en torno a 0,3 puntos porcentuales. Como recalca, si el PIB iba a crecer un 2 %, el simple hecho de anunciar gasto público haría que el incremento fuese del 2,3 % en los trimestres subsiguientes.

¿Y qué pasa si lo que se anuncia es que suben los impuestos? En ese caso, recoge, el PIB baja hasta en 0,2 puntos porcentuales.

La razón de esta influencia la encuentra en el impacto de la información fiscal sobre las expectativas de los agentes. Por ejemplo, cuando se anuncia una subida de impuestos (como el IVA o el IRPF), los hogares pueden inferir que su renta disponible será menor y deciden consumir menos ahora para ahorrar más.

Pérez Cano destaca que con este trabajo busca hacer conscientes a los miembros del Gobierno que tienen responsabilidades políticas, de que sus palabras tienen efectos económicos inmediatos sobre la actividad. Es decir, más allá de la implementación real de las políticas, la mera declaración de medidas económicas tiene consecuencias inmediatas.

El análisis histórico de los índices detectada patrones muy marcados, revela. Por ejemplo, en el índice de gasto público se ven claramente reflejados los recortes durante la crisis financiera llevados a cabo por Zapatero, así como los anuncios de aumento de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez en el último año.

En el índice de impuestos, también se observaron el anuncio de impuestos por parte de Zapatero en aquella época y la reducción de impuestos impulsada por Rajoy tras la crisis financiera, cuando la economía comenzaba a recuperarse.