Lafuente (CEV) apela a la colaboración institucional con la consellera Cano: "Se nota que viene del sector industrial"

El desembarco de Vicente Lafuente a la presidencia de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha reavivado el clima de entendimiento y colaboración con la Generalitat, especialmente con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano. Una sintonía que, más allá de la lealtad institucional en el último periodo de Salvador Navarro al frente de la patronal, marca el inicio de una nueva etapa entre el tejido empresarial valenciano y la Generalitat.​

En sus primeras declaraciones públicas Vicente Lafuente ha destacado el carácter diverso y pujante de la economía valenciana, desde el turismo hasta la agroalimentación, pasando por la industria y la logística. El nuevo presidente enfatiza la necesidad de apoyar todos los sectores de forma proporcional y realista, apostando especialmente por el crecimiento industrial.

En este sentido subraya la importancia de invertir en innovación y tecnología, y pone en valor la red de institutos tecnológicos que impulsan la competitividad de las pymes en la región. Lafuente, con tono firme y conciliador, recalca que el crecimiento industrial, lejos de ser un gasto, es una inversión que repercute directamente en empleo, recaudación y bienestar social.​ Toda una declaración de intenciones en sus nuevas relaciones con la Conselleria.

De hecho, en un encuentro realizado esta misma mañana por la Cadena Ser en Valencia, Lafuente no ha eludido los elogios a la labor de Marian Cano, sobre todo por su proximidad con el sector industrial y empresarial. “Notamos muchísimo su cercanía, se nota que viene del sector”, ha afirmado Lafuente, subrayando que ambos comparten una visión común y hablan “el mismo idioma” del empresariado.​

Sintonía institucional

La prensa de la Comunidad Valenciana ha destacado en los últimos días el buen entendimiento entre ambos líderes. Todos los medios coinciden en resaltar el enfoque continuista y abierto al diálogo de Lafuente al frente de la patronal, así como su defensa de la neutralidad y la cooperación institucional.

Por su parte, Cano cuenta con el respaldo del empresariado y la CEV, gracias a su trayectoria en la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y en la propia CEV. Su designación como consellera fue calificada como “un acierto” por Salvador Navarro, presidente saliente, por su capacidad para afrontar los retos económicos y normativos de la Comunidad.​

Entre los grandes desafíos, tanto Lafuente como Cano apuestan por reforzar la autonomía provincial, atender las particularidades de cada territorio y sentar las bases de un ecosistema innovador y competitivo. En Alicante, de donde procede Cano, el interlocutor es a partir de ahora César Quintanilla, también presidente de UEPAL, con quien Cano también mantiene una estrecha relación.

Ambos entienden la industria como eje vertebrador de futuro, solicitando mayores inversiones y marcos legislativos favorables. Cano, incluso antes de tomar posesión, ya impulsaba medidas de simplificación administrativa y apoyo al turismo, el comercio y la digitalización.​

Este clima de diálogo es clave para afrontar los complejos retos económicos que atraviesa la región. Desde el sector empresarial se percibe este entendimiento como fundamental para la elaboración de presupuestos realistas, la captación de inversiones extranjeras y la cohesión territorial.​