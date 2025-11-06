Gonzalo (24 años), emprendedor en Vietnam: "La gente es muy amable y vivo cómodo por 1.500 € al mes"

El teletrabajo ha cambiado para siempre nuestra forma de entender el trabajo. Ya no es necesario fichar en una oficina ni residir en una gran ciudad para desarrollar una carrera profesional sólida.

Cada vez más jóvenes aprovechan esta libertad para recorrer el mundo mientras emprenden sus propios proyectos.

Es el caso de Gonzalo Sarmiento, un joven alicantino de 24 años que ha convertido su pasión por el marketing digital en una vía para vivir y trabajar desde cualquier parte del planeta.

De boxeador a emprendedor

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con este emprendedor, que actualmente reside en Vietnam y que representa a una nueva generación de profesionales: los nómadas digitales.

Aunque nació en Perú, Gonzalo Sarmiento se trasladó a Alicante con tan solo ocho años y ha vivido allí hasta hace poco.

Su camino hacia el emprendimiento no fue lineal. A los 18 años, su padre le sugirió dedicarse al marketing, pero él lo rechazó de plano. "En ese momento solo pensaba en salir de fiesta", recuerda entre risas.

Poco después, a los 22 años, las inquietudes económicas empezaron a llamar a su puerta.

Trabajaba como entrenador y competidor de boxeo, pero se dio cuenta de que para ganar entre 1.000 y 1.400 euros al mes tenía que estar "todo el día dando clase". Fue entonces cuando pensó, que no era eso lo que quería.

Su primer intento empresarial fue montar una tienda física de postres saludables, aunque finalmente se inclinó por el marketing digital tras descubrir una formación en redes sociales.

Su primer gran logro fue ayudar a una nutricionista a vender sus servicios online. "Con esa colaboración facturé 1.000 euros. No era una cantidad enorme, pero me demostró que se podía".

Crecimiento y clientes desde Asia

Hoy, Sarmiento se dedica al growth marketing, ayudando a marcas personales, empresas y profesionales a vender más y mejor por redes sociales, especialmente Instagram.

Trabaja con nichos muy variados: desde una empresa de marketing turístico hasta un coach experto en adicciones, pasando por un barbero con el que lanzará una formación.

Pese a residir a miles de kilómetros de España, todos sus clientes son españoles. "Puedo ofrecer mucho más valor porque entiendo el mercado y el idioma", explica.

Vietnam: un acto de fe

Su salto al Sudeste Asiático fue lo que él mismo describe como un "acto de fe". Cuando tomó la decisión, apenas generaba 800 euros al mes online. "Decidí ponerme incómodo y ver cómo prosperar fuera", asegura.

Tras pasar por Tailandia y Bali, Gonzalo se instaló en Vietnam en junio de 2025, donde ha encontrado su lugar.

"Aquí mi nivel de estrés ha bajado una brutalidad, de verdad. No tengo tensión. En España sí la tenía, y cada vez más", confiesa.

El joven empresario subraya la amabilidad y hospitalidad de los vietnamitas: "La gente está constantemente sonriendo, te ayuda todo lo que puede".

Vivir con lujo por 1.500 euros

Uno de los mayores atractivos de su nueva vida es el coste de vida. Según explica, en Vietnam se puede vivir cómodamente con 600 u 800 euros mensuales.

"Yo tengo un estilo de vida muy elevado, -con chef personal, limpieza y entrenador personal-, y gasto unos 1.500 euros al mes", detalla.

Este nivel de vida, añade, equivaldría a gastar entre 5.000 y 7.000 euros en España.

"Estoy en el punto ideal: puedo ahorrar, reinvertir en mi negocio y disfrutar de un excelente estilo de vida".

En cuanto a la vivienda, un buen piso puede alquilarse por entre 200 y 400 euros.

Él y su socio pagan 800 euros por una casa de más de 100 metros cuadrados que también utilizan como estudio para grabar contenido y trabajar.

Ser autónomo en España

A pesar de mantener su residencia fiscal en España, Gonzalo no esconde su descontento con la situación de los trabajadores por cuenta propia. "Para mí es un crimen lo que se está haciendo a los autónomos", sentencia.

Explica que tener que pagar casi la mitad de los ingresos en impuestos desincentiva la productividad. "Esto va a hacer que cada vez más gente se quiera ir fuera. Es que no es sostenible", insiste.

Actualmente, está informándose sobre la fiscalidad en Vietnam, donde los impuestos rondan el 30%, pero sin una cuota mensual obligatoria.

"Cualquiera puede hacerlo"

Aunque no planea volver a España de forma permanente, sí lo hará para visitar a familiares y amigos.

Sarmiento atribuye gran parte de su mentalidad al boxeo, disciplina que le enseñó autoconfianza y perseverancia.

"No soy un superhombre", concluye. "Simplemente me obsesioné y trabajé duro. Tengo la absoluta certeza de que cualquier persona puede hacerlo", concluye.