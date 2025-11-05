Enrique de Madaria: "Hay esperanza de que en un año estén medicamentos que pueden cambiar el cáncer de páncreas"

Enrique de Madaria, uno de los mayores expertos en el mundo en páncreas, es cautelosamente optimista con la llegada de nuevos medicamentos que traten este cáncer, uno de los que tienen mayor tasa de mortalidad. En un encuentro en su ciudad, Alicante, con la Cámara destaca que "hay esperanza de que en un año estén disponibles medicamentos que pueden cambiar el juego".

Los datos sobre la tasa de supervivencia reflejan la dureza de la enfermedad. Hasta hace poco solo había un 4 % de posibilidades de superar este cáncer. Esa cifra ha mejorado levemente y en la actualidad está en el 7 %. "Tranquilos, que eso lo vamos a cambiar", remarca.

"Ya hay un fármaco que inhibe una molécula clave", explica durante la nueva entrega del Cámara Business Club. La clave es la investigación médica que por fin ha conseguido un gran avance al inhibir uno de los genes responsables, el denominado KRAS. Por eso reitera la importancia de estos trabajos y de invertir en ellos para poder progresar en esta lucha.

Esta es una de las principales conclusiones del encuentro protagonizado por este científico de 50 años que ha repasado toda su trayectoria ante los empresarios de la Cámara de Alicante. En su charla ha destacado los mejores momentos y también los malos y cómo pese a ellos ha avanzado en su carrera.

Enrique de Madaria destaca que este es un foro muy especial "por poder contar cosas a los empresarios alicantinos es una forma de aprender de los demás y ver formas de colaboración". Una idea que parte de que "los investigadores y los empresarios somos lo mismo".

"Lo primero que nos une es la visualización de dónde quieres ir y las ganas de crecer", destaca. En ese camino, concede, hay frenos como la procrastinación. "Yo estudiaba poco", reconoce. Y por eso se tuvo que ir a Badajoz para poder estudiar Medicina porque no tenía la nota suficiente para quedarse en Alicante.

"La primera vez que me centré fue por amor para poder volver a Alicante y saqué todo matrícula para venir a la que es hoy mi universidad, la Miguel Hernández", reconoce. Al conseguirlo también saca una conclusión: "Si haces un esfuerzo increíble pero no tienes dirección, no progresas".

En ese camino también hay que superar los frenos que uno mismo se impone. Cuando empezó hace veinte años en la unidad de páncreas, le entró el síndrome del impostor "y me di cuenta de que había que lidiar con el tiempo, con el esfuerzo y el conocimiento".

"Me costó muchos años librarme del síndrome del impostor, de pensar que no eres brillante, que tú no vales para esto y ser investigador es trabajar duro y aprender poco a poco", razona.

Librarse de cargas

Ayudado por profesionales, añade, ya que también acudió al psicólogo que "me desbloqueó y me enseñó a quitarme todo eso, si no te libras poco a poco, no puedes progresar".

Así que "me uní al club de los madrugadores, despertándome a las cinco de la mañana, haciendo un trabajo muy concentrado y empecé a crecer y a investigar". Ahí asumió uno de los consejos que le dio su jefe Rodrigo Jover: "No hay médicos más listos, está la actitud. Y es lo que marca la diferencia".

