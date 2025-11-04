El precio del alquiler en Alicante sube un 7,4% anual en octubre: estos son los barrios más encarecidos

El precio del alquiler en Alicante continúa al alza. Según el último informe de Idealista, el coste medio por metro cuadrado en la ciudad ha alcanzado los 13,0 €/m2 en octubre de 2025, lo que supone una subida anual del 7,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Con este incremento, la capital alicantina se sitúa entre las grandes ciudades españolas donde más se ha encarecido la vivienda en alquiler durante el último año, en línea con otras urbes mediterráneas como Valencia (+7,6%) o Palma (+6%).

Los precios del alquiler en España mantienen una tendencia claramente alcista. A nivel nacional, el incremento interanual ha sido del 10,9%, situando el precio medio en 14,5 €/m2, según el mismo informe de Idealista.

Presión creciente

Aunque Alicante se mantiene por debajo de la media nacional, la evolución de los últimos años refleja una presión creciente sobre el mercado de arrendamiento.

En la Comunitat Valenciana, el precio de los alquileres ha crecido un 9,9% interanual, un dato que consolida la región como una de las más dinámicas en materia de vivienda, solo por detrás de comunidades como Madrid (+12,7%) o Andalucía (+11,8%).

Valencia lidera las subidas en la autonomía, pero Alicante se consolida como una de las capitales con un ritmo sostenido de encarecimiento.

Esta escalada, que se repite año tras año, ha convertido el acceso al alquiler en un reto cada vez mayor para los residentes locales, especialmente en los barrios más céntricos y demandados, donde los precios han alcanzado máximos históricos.

Centro y Campoamor

Dentro del municipio, las diferencias entre barrios son notables. El Centro de Alicante es, un año más, la zona donde más han aumentado los precios, con 13,5 €/m2, y una subida del 12,1% interanual.

Le sigue de cerca Campoamor–Carolinas–Altozano, donde el metro cuadrado cuesta ya 11,7 € y el incremento ha sido del 9,7%.

Ambas áreas concentran gran parte de la demanda. El Centro y la Playa de San Juan son los barrios con los alquileres más altos.

Por ello, llama la atención que zonas como Carolinas o Campoamor hayan presenciado mayor variación anual. La falta de viviendas disponibles y la cercanía de estas zonas con el centro de la ciudad, son algunas de las causas que explicarían el encarecimiento.

Plà del Bon Repòs

El Plà del Bon Repòs-La Goleta-San Antón, tradicionalmente más asequible, ha registrado una subida del 7,3% anual, situándose en 12,8 €/m2, aunque con un descenso reciente en los últimos meses (-5,1% mensual y -6,1% trimestral).

También el barrio de Virgen del Remedio–Juan XXIII, uno de los más económicos de la ciudad, ha experimentado un incremento del 6,3% anual, alcanzando los 9,8 €/m2.

A pesar de su menor precio, la subida refleja cómo incluso las zonas periféricas se ven afectadas por la tendencia general al alza.

Playa de San Juan

En el extremo opuesto, la Playa de San Juan–El Cabo continúa siendo el área más cara para alquilar en Alicante, con un precio medio de 14,6 €/m2, muy por encima de la media municipal. Sin embargo, su crecimiento ha sido más moderado en el último año, con un +5,9% interanual y una ligera caída trimestral (-0,8%).

La demanda turística y la calidad de vida en la zona mantienen los precios en niveles altos, consolidando este enclave costero como el más exclusivo de la ciudad.

Benalúa y San Blas

En el distrito de Benalúa-La Florida-Babel-San Gabriel, los alquileres alcanzan los 11,3 €/m2, tras subir un 4,3% en el último año.

Finalmente, en San Blas-Pau, el precio se mantiene en 11,0 €/m2, sin variación anual significativa.

Ambos barrios presentan una oferta más estable, aunque siguen la tendencia general de encarecimiento.

Sin tocar techo

Con precios en máximos históricos en varios distritos, el mercado del alquiler en Alicante muestra pocos signos de moderación.

Idealista destaca que el incremento de la demanda, la falta de oferta y el interés de los inversores mantienen la presión sobre las rentas, no solo en la capital, sino también en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana.

Si la tendencia continúa, Alicante podría cerrar el año con nuevos récords, consolidando su posición como uno de los mercados más dinámicos y más tensionados del arco mediterráneo.