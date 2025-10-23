Paloma Taltavull, economista: "Basar el índice del alquiler en declaraciones fiscales impide que sea una referencia fiable"

En los últimos cinco años, el precio del alquiler en España ha seguido una escalada imparable. La renta media se actualiza año a año, pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto debería subir realmente?

Los propietarios buscan ajustar sus contratos al ritmo de un mercado que no deja de encarecerse, mientras miles de inquilinos viven con la incertidumbre de si podrán seguir pagando el mismo piso el año que viene.

En medio de esta tensión, el Gobierno ha puesto en marcha el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), una herramienta del Ministerio de Vivienda que fija una horquilla orientativa de precios para los nuevos contratos. Sin embargo, su fiabilidad está en entredicho.

Un índice irreal

El SERPAVI se diseñó en 2019, aunque no empezó a aplicarse hasta la aprobación de la Ley de Vivienda. El objetivo era ofrecer un mapa de precios del alquiler en función de la localización y las características del inmueble. Pero el sistema ha recibido fuertes críticas de asociaciones y expertos, que alertan de sus limitaciones y falta de transparencia.

La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, advierte que el principal problema está en la fuente de los datos.

"El índice se basa en declaraciones fiscales y no en contratos de alquiler o rentas publicadas, por lo que los valores aportados no pueden considerarse referentes de los precios de mercado" explicó la economista durante la presentación de un estudio sobre el impacto del SERPAVI.

"Basar el índice en declaraciones fiscales impide que sea una referencia fiable", insistió Taltavull, quien subraya que este desfase hace que la herramienta no refleje la situación real del mercado. Según afirma Taltavull al portal inmobiliario Idealista, el sistema "busca aproximarse al valor de mercado, pero sus datos no permiten hacerlo con rigor".

Metodología cuestionada

Tanto la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) como la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) denuncian que el índice excluye a buena parte del parque de viviendas, -obras nuevas, viviendas pequeñas o grandes-, y no tiene en cuenta factores clave como las reformas, la orientación o las zonas comunes.

El resultado son diferencias que, según algunos estudios, pueden alcanzar el 40 % entre el valor real del alquiler y la horquilla ofrecida por el SERPAVI.

El Banco de España también ha advertido de que el desfase temporal de los datos, -basados en declaraciones de 2022-, los hace inservible para un análisis contemporáneo. Se está utilizando información antigua para regular un mercado que cambia mes a mes.

"El sistema no funciona"

Para Taltavull, la solución pasa por aplicar modelos más precisos, como el modelo hedónico, y aprovechar datos más actuales, por ejemplo, las fianzas depositadas en las comunidades autónomas. “Solo así podremos aproximar los precios reales del mercado", propone.

La economista también reclama que las administraciones y el sector privado colaboren para mejorar la transparencia y garantizar decisiones basadas en evidencias.

"Vivimos un momento en el que la transparencia y el rigor deben ser principios innegociables", coincide Helena Beunza, presidenta de ASVAL, quien advierte del riesgo de "legislar a ciegas" sin datos contrastados.

Previsión en el mercado

Más allá del debate técnico, Paloma Taltavull ha insistido recientemente en que la clave para frenar la tensión del mercado no está en los índices, sino en aumentar la oferta de vivienda.

En una entrevista concedida recientemente a EL ESPAÑOL de Alicante, la economista valoró positivamente la recuperación del alquiler con opción a compra, una fórmula que, según recordó, "ya tuvo muchísimo éxito antes de la crisis financiera y permitió salvar el problema de la accesibilidad".

Taltavull considera que esta medida "fantástica" puede ayudar a activar la construcción de vivienda pública y desbloquear la financiación para nuevos proyectos. "De mantenerse la actividad actual, la tensión en el mercado podría reducirse en un año o año y medio", pronosticó.

En cuanto a la evolución de los precios, la catedrática advierte que "estamos en un pico", con subidas del 9 % al 10 % anual, muy por encima del crecimiento de los salarios.

No espera caídas, pero sí una moderación del ritmo. "La solución pasa por aumentar la oferta y controlar el crecimiento urbano, evitando incrementos a lo loco", concluye.