Cristina Bordera, arquitecta: "La vivienda en Alicante alcanza su mayor nivel desde 2008 con casi 10.000 obras iniciadas"

La construcción de vivienda en la provincia de Alicante se reactiva con fuerza. Mientras los precios del mercado inmobiliario siguen al alza, los últimos datos confirman que la actividad constructora también mantiene un ritmo creciente.

Según un comunicado del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante (COATA), el tercer trimestre del año ha cerrado con 2.912 viviendas iniciadas, el segundo mejor registro desde 2008, solo superado por el mismo período del año pasado.

"Este trimestre se revierte la relativa desaceleración mostrada en el segundo trimestre con un crecimiento del 29% con respecto a él y del 42% sobre las 2.057 viviendas del tercer trimestre de 2024", ha destacado Cristina Bordera, presidenta del COATA.

Casi 10.000 viviendas en un año

Las estadísticas de visados confirman que en los últimos 12 meses se han iniciado 9.720 viviendas en la provincia, un nuevo máximo desde 2008. Además, el acumulado del año mantiene una tendencia al alza. En concreto, un 21% más que en 2024, con 7.892 viviendas iniciadas hasta septiembre.

"En el análisis del trimestre pasado ya indicábamos que la ralentización que se observaba podría ser estacional a la vista del mantenimiento de la actividad en altos niveles y los datos lo han demostrado", ha explicado Bordera, que subraya la recuperación sostenida del sector.

Motor del crecimiento

El informe del COATA sitúa a la Vega Baja como la comarca más dinámica, con 1.116 viviendas iniciadas en el trimestre, lo que representa un incremento del 41% respecto al período anterior y del 14% frente al mismo trimestre de 2024. La zona acumula cinco trimestres consecutivos de crecimiento y un total de 2.823 viviendas iniciadas en lo que va de año.

"El buen dato de este trimestre se asienta principalmente en el crecimiento de tres áreas: la Vega Baja, las Marinas y el área de Alicante. Sin embargo, el interior de la provincia y Elche muestran cierta debilidad", ha señalado la presidenta del COATA.

El área metropolitana de Alicante recupera el segundo puesto con 809 viviendas iniciadas, un crecimiento del 226% interanual, mientras que las Marinas alcanzan su mejor cifra desde 2008, con 2.726 viviendas en los últimos 12 meses.

Por su parte, Elche y el interior de la provincia registran un comportamiento más discreto. En Elche se iniciaron 172 viviendas en el trimestre (un descenso del 17% interanual), y en el interior, 123 viviendas, un 25% menos que en 2024.

El municipio más activo

Entre los municipios, Sant Joan d’Alacant lidera la actividad con 587 viviendas iniciadas en el trimestre y 834 en lo que va de año, seguido de Torrevieja (678), San Miguel de Salinas (564), Benidorm (547) y Alicante capital (517).

Estos datos reflejan que el impulso constructivo no solo se concentra en la costa, sino también en municipios del área metropolitana alicantina, donde la demanda sigue creciendo.

El coste medio de ejecución por metro cuadrado se ha situado en 576 euros, frente a los 563 del pasado junio. En términos interanuales, supone un aumento del 6,1%, lo que confirma la presión inflacionaria también en los costes de edificación.