Este es el barrio más pobre de Alicante: sus habitantes cobran menos de 17.000 € al año

Uno de los bloques de vivienda situado en Sidi Ifni.

Nou Alacant, el barrio más pobre de la ciudad de Alicante, registra una renta bruta media de apenas 16.868 euros al año, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria correspondientes a 2023.

Esta cifra contrasta con la renta media del conjunto de la ciudad, situada en 30.218 euros, y refleja la profunda brecha económica entre zonas de un mismo municipio. La próxima actualización de estos datos, correspondientes al ejercicio 2024, no llegará hasta octubre de 2026.

La renta media varía notablemente no solo entre municipios, sino también dentro de la propia ciudad de Alicante. Mientras algunas zonas del litoral y los barrios residenciales superan con holgura los 40.000 euros de renta bruta media, otras no alcanzan ni la mitad.

Nou Alacant

Sidi Ifni-Nou Alacant, conocido simplemente como Nou Alacant, cuenta con 5.155 habitantes y está situado al norte del casco urbano, entre los barrios de Virgen del Carmen, Garbinet y Carolinas Altas.

Nació a mediados del siglo XX como respuesta a la llegada de familias trabajadoras procedentes de otras provincias españolas, en plena expansión demográfica. Aquellas construcciones, levantadas con rapidez y escasos recursos, acabaron deteriorándose con el paso de los años, lo que obligó a planificar proyectos de rehabilitación urbana.

Hoy, el barrio conserva ese carácter obrero y multicultural, con una segunda ola migratoria iniciada a finales del siglo pasado. Los datos fiscales confirman la fragilidad económica de sus vecinos: se registraron 4.278 declaraciones de la renta en 2023, con una renta bruta media de 16.868, y una renta disponible media de 14.718 euros y un total de 53,2 millones en rentas de trabajo.

La historia de María Luisa

El barrio también arrastra viejas heridas urbanísticas. Algunas de las primeras promociones de vivienda estuvieron implicadas en estafas inmobiliarias que terminaron en los tribunales. María Luisa L.M., vecina de la calle Sidi Ifni, fue una de las afectadas.

En 2004 firmó la compra de su vivienda junto a su entonces marido, pero dos décadas después se ha convertido en 'okupa' de su propio hogar.

La casa, embargada y puesta a la venta por una entidad financiera, figura en portales inmobiliarios como "ocupada ilegalmente".

"Tuve que elegir entre alimentar a mis hijos o pagar la hipoteca", explica a EL ESPAÑOL de Alicante. "Tras casi 20 años, solo había pagado intereses", explicaba desesperada.

Vivienda barata, al alza

A pesar de las dificultades, el mercado inmobiliario de Nou Alacant muestra signos de reactivación. Según datos de Idealista, el precio medio del metro cuadrado alcanza los 1.561 euros, con un incremento del 13,1 % en el último año.

De hecho, el barrio alcanzará su máximo histórico en julio de 2025, con 1.685 €/m2, lo que evidencia el interés creciente de algunos compradores por zonas más asequibles dentro del casco urbano.

Otros barrios con rentas bajas

Más allá de Nou Alacant, otros barrios de Alicante también presentan niveles de renta por debajo de la media municipal. Entre ellos figuran Ciudad Jardín (19.000 €), Carolinas (20.827 €), Florida-Portazgo (22.980 €), Los Ángeles-Campoamor (23.152 €) y Villafranqueza (23.268 €).

En el lado opuesto

En cuanto a los barrios con un nivel de renta más elevado en la ciudad de Alicante, destacan: el centro (44.227 €), Ensanche (42.351€) y Playa de San Juan (45.472€).