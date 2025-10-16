Elda volverá a congelar todos los impuestos y tasas municipales en 2026 al no aplicar la subida del IPC

El Ayuntamiento de Elda mantendrá en 2026 todos los impuestos, tasas y precios públicos en los mismos niveles que este año, al decidir no aplicar el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), que actualmente se sitúa en el 2,9%

Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, quien ha destacado que esta medida "supone que el Ayuntamiento renuncia a ingresar casi 780.000 euros, una cantidad que permanecerá en los bolsillos de los hogares eldenses".

Según un comunicado del Ayuntamiento, la medida responde a la voluntad del equipo de gobierno de "proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto de incertidumbre económica".

Dos años seguidos de congelación

El ejercicio anterior ya se había optado por mantener los tributos sin cambios, por lo que Elda dejará de ingresar cerca de 1,3 millones de euros entre 2025 y 2026.

La congelación afectará a todos los tributos municipales. Entre ellos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la Plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos (IVTM) y todas las tasas y precios públicos.

Entre ellas figuran los servicios municipales de Escuelas, Mercados, Piscinas y la tasa de basuras, que se mantiene en 98,23 euros anuales por vivienda. "Elda sigue siendo de las pocas ciudades que no superan los 100 euros en esta tasa", ha señalado Gómez.

El edil ha explicado que "traducido a cifras familiares, el coste equivale a apenas 1,88 euros semanales por la recogida, transporte y tratamiento de los residuos". A su juicio, este resultado "es fruto de la gestión en materia de reciclaje y recogida selectiva".

La clave

La implantación temprana del contenedor marrón, de la que Elda fue pionera, ha sido uno de los factores que han evitado incrementos de precios.

Gómez ha recordado además que, desde 2020, el IPC interanual acumulado ronda el 21%, mientras que los impuestos locales no se han incrementado en ese mismo periodo. "Eso significa que la carga real de los tributos se ha reducido en esa misma proporción", ha subrayado.

Bonificaciones y facilidades

La política fiscal del Ayuntamiento también mantiene las bonificaciones económico-sociales y la posibilidad de fraccionar los pagos en dos plazos. Según un comunicado del Consistorio, las personas mayores de 60 años que ya disfrutan de una bonificación en la tasa de basuras no tienen que renovarla cada año, salvo cambio de circunstancias. Actualmente, esta medida beneficia a unas 800 personas.

Las reducciones recogidas en la ordenanza contemplan un 40% de descuento para hogares unipersonales con ingresos brutos iguales o inferiores a 15.120 euros o para unidades familiares con ingresos iguales o inferiores a 21.840 euros.

En casos especiales, -como mayores de 60 años, familias numerosas o monoparentales, perceptores de prestaciones sociales, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, víctimas de violencia de género o familias en procesos de desahucio-, la rebaja asciende al 60%.

Alrededor de 2.000 hogares eldenses pueden acogerse a estas reducciones, que pueden solicitarse en las oficinas de Suma Gestión Tributaria o a través de la sede electrónica.

"Proteger a las familias"

El concejal de Hacienda ha defendido que la congelación de impuestos "no es un gesto simbólico, sino una decisión firme que protege a las familias y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía".

Ha recordado que en los últimos diez años el IBI ha bajado un 21%, lo que ha permitido que Elda "se consolide como la ciudad con menor presión fiscal de la comarca, situándose además por debajo de la media provincial".