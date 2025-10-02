Alicante despide el verano con una subida del 7,5% en el alquiler: stock plano y una demanda que no deja de crecer

Desde que la pandemia alteró el mercado inmobiliario, tanto la compraventa como el alquiler de viviendas han experimentado una escalada de precios que parece no tener freno.

Lo que comenzó con un repunte de las hipotecas y las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad se ha trasladado con fuerza al arrendamiento, tensionando especialmente a quienes buscan independizarse o cuentan con menos recursos.

Según el último informe de Idealista, el alquiler en España se ha encarecido un 10,9% en los últimos doce meses, alcanzando en septiembre un coste medio de 14,5 euros por metro cuadrado. Aunque el trimestre cerró con una ligera corrección del 1,3%, la tendencia sigue siendo alcista.

Alicante no escapa a este escenario y, de hecho, figura entre los grandes mercados con mayor subida anual, con un incremento del 7,5%.

"El alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer", afirma Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

En sus palabras, la presión es tal que los propietarios acaban priorizando perfiles con mayor solvencia económica, lo que deja fuera a jóvenes y colectivos vulnerables.

"Solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta, y no criminalizando al propietario, se podrá favorecer el acceso a la vivienda y poner fin a esta situación de emergencia", añade.

En máximos históricos

La ciudad de Alicante alcanzó en septiembre su precio máximo histórico en alquiler, con 12,9 €/m2, según informan desde Idealista. La subida mensual fue del 0,6% y la trimestral del 3,5%.

Este avance la sitúa en línea con otras grandes capitales que han registrado incrementos destacados, como Madrid (+11,2%), Valencia (+7,8%), Sevilla (+9,8%) o Bilbao (+7%).

A nivel nacional, el mercado más caro sigue siendo Barcelona, con 24 €/m2, seguida de Madrid (22,7 €/m2) y Palma (18,4 €/m2).

Alicante, con niveles más contenidos, se consolida como uno de los destinos con mayor dinamismo dentro de la Comunitat Valenciana, donde el alquiler subió un 9,8% interanual.

Las zonas más tensionadas

En el detalle por barrios, el Centro de Alicante se mantiene como uno de los puntos calientes: 13,4 €/m2, con una subida interanual del 11,7%. También la Playa de San Juan-El Cabo confirma su posición como la zona más cara de la ciudad, con 14,6 €/m2, pese a una leve caída mensual del 0,4%.

El mayor crecimiento en un año se produjo en el Plà del Bon Repòs-La Goleta-San Antón, donde el alquiler escaló un 18,9% interanual hasta los 13,5 €/m2, uno de los incrementos más fuertes de todo el municipio.

En Parque Avenidas-Vistahermosa, los precios alcanzaron los 11,6 €/m2 tras crecer un 6% en un año, mientras que Benalúa-La Florida-Babel-San Gabriel se situó en 11,4 €/m2 (+4,9% interanual).

Por su parte, Campoamor-Carolinas-Altozano registró un notable avance anual del 8,8%, con un precio medio de 11,6 €/m2.

Las zonas más económicas

El mercado sigue mostrando contrastes significativos. En San Blas-Pau, los alquileres se sitúan en 11,3 €/m2, un 6,9% más que hace un año.

La zona más asequible de la ciudad continúa siendo Virgen del Remedio-Juan XXIII, donde el precio medio es de 9,9 €/m2, aunque también aquí se han registrado subidas (+6,5% anual).

Un problema de alcance nacional

El repunte de Alicante no es un caso aislado. Segovia lidera el ranking de capitales con un encarecimiento del 19,9% interanual, seguida de Madrid (+11,2%) y Sevilla (+9,8%). Solo Huesca (+0,2%) y San Sebastián (+0,4%) lograron cerrar el año con subidas casi testimoniales.

En las provincias, las alzas más intensas se dieron en Segovia (+18,7%), Zamora (+17,7%) y Guadalajara (+15,4%). En cambio, Cáceres (-2,4%) y Soria (-2%) fueron las únicas que escaparon a la escalada.

En este mapa, la Comunitat Valenciana se ha colocado entre las regiones con mayores aumentos, con un 9,8% más en el último año, lo que subraya la presión inmobiliaria que se vive en sus principales ciudades.