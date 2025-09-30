Alicante Futura reúne a los sectores estratégicos de la ciudad en los Hubs de Innovación para su trabajo en red

Impusalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, ha puesto en marcha este martes la primera mesa estratégica de sus Hubs de Innovación para activar el trabajo en red de todos los agentes y empresas innovadoras de la ciudad.

La jornada se ha centrado en reuniones a puerta cerrada, además de sesión de networking, en el auditorio de Puerta Ferrisa, en la calle Jorge Juan, sede de Impulsalicante.

La concejala de Empleo y Fomento, y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, ha explicado que "desde Alicante Futura queremos contar con la participación de los referentes en materia de innovación en las mesas estratégicas, un espacio exclusivo para formar parte de la red de Hubs de Innovación de la ciudad".

"Se trata de reuniones privadas, que tienen lugar dos veces al año en sesiones de dos horas y media, en las que se trabajan las necesidades de los principales sectores estratégicos de Alicante, cómo impulsar su potencial innovador y económico y las posibles vías de colaboración desde la administración pública", ha señalado la edil.

Mesas estratégicas

En esta primera sesión de los Hubs de Innovación de Alicante Futura, se ha celebrado una mesa estratégica dirigida a los sectores de GovTech, industria y Logística, Salud y Aitech, y otra con actores principales en los sectores del Agua y la Energía, Inmobiliario y Espacios de Trabajo, y Audiovisual y Educación Cívica y Ciudadana (ICCS).

En el transcurso de la mañana también se ha realizado un resumen ejecutivo de la evolución de Alicante Futura y Alia, la Agencia de Atracción de Inversiones municipal, además de realizarse una actividad de networking para facilitar el contacto entre los distintos actores.

La segunda mesa estratégica de estos Hubs de Innovación de Alicante Futura está prevista para el 19 de noviembre, en el marco del III Alicante Futura Summit, que se celebrará en el Parque Científico de la Universidad de Alicante.

En esta sesión, esta vez vespertina, se desarrollarán dos mesas estratégicas dirigidas en primer lugar al Govtech, Agua y Energía, Salud y Aitech; y una segunda sobre Inmobiliaria y Espacios de Trabajo, Audiovisual e ICCS, Industria y Logística. Todas las sesiones tendrán carácter privado con plazas limitadas y acceso únicamente por invitación.

Capital Europea de la Innovación

Mari Carmen de España ha resaltado que "Impulsalicante quiere aglutinar a todos los sectores estratégicos y de innovación de la ciudad, en torno a la estrategia Alicante Futura y Alicante".

"Fomentando su proyección nacional e internacional en un momento de gran expansión en el que Alicante se ha situado entre las seis ciudades semifinalistas al reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2025-26, Premios iCapital que concede la Comisión Europea", ha añadido.

Además, la estrategia municipal de Alicante Futura "busca aglutinar a todos los sectores innovadores de la ciudad, para potenciar su trabajo en red y generar sinergias generadoras de nuevas oportunidades, economía y empleo, además de convertir a Alicante en un nodo de referencia en el desarrollo tecnológico innovador en el Mediterráneo y Europa", ha comentado la edil.