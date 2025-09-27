El efecto llamada impulsa la compra de vivienda de polacos en Alicante: el 30% busca primera residencia

Europa atraviesa un periodo de gran tensión geopolítica marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania. La reciente violación del espacio aéreo polaco por 19 drones rusos ha elevado aún más la preocupación en Polonia.

Su presidente, Karol Nawrocki, pidió hace unos días a los ciudadanos "estar preparados para una guerra", lo que refleja el clima de incertidumbre que vive el país.

Como consecuencia, el miedo a un conflicto mayor se hace cada vez más evidente entre la población polaca. Muchos ciudadanos buscan alternativas lejos de sus fronteras, ya sea trasladándose temporalmente o adquiriendo propiedades en el extranjero como medida de seguridad.

Récord de compras en España

España, y en particular la provincia de Alicante, se ha convertido en uno de los principales destinos para este nuevo flujo migratorio. El interés polaco por el mercado inmobiliario español ya existía, pero se ha disparado en los últimos meses.

Según los últimos datos de Registradores de España, los polacos han adquirido 2.083 viviendas en el país durante el primer semestre de 2025, de las cuales casi 1.100 corresponden al periodo abril-junio. Estas cifras marcan un nuevo récord histórico y confirman la creciente importancia de este mercado.

La decisión de invertir en España responde a una combinación de factores que van más allá del clima o la calidad de vida. El país ofrece un entorno seguro, una economía estable y precios todavía competitivos en comparación con otros mercados europeos.

Ese cóctel explica por qué los compradores polacos se reparten entre viviendas de gama media, valoradas en varios cientos de miles de euros, y espectaculares residencias de lujo que alcanzan cifras millonarias

Dentro de este mapa de interés, la Costa del Sol y la Costa Blanca figuran como los dos destinos favoritos. Alicante, sin embargo, presenta una ventaja clara: los precios son más competitivos que en el sur, lo que multiplica su atractivo.

El perfil del comprador en Alicante

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos conversado con Lucas Serrano, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de TM Grupo Inmobiliario. Según explica, Polonia ya representa un mercado clave para la compañía.

"Actualmente el 21% de nuestros clientes procede de Polonia, y esta cifra está en línea con la tendencia de los últimos años" señala.

Serrano añade que el 30% de esos compradores asegura que busca una primera residencia en la Costa Blanca, lo que confirma que la compra va más allá de la inversión o de la segunda vivienda.

El Mediterráneo como estilo de vida

El directivo subraya que el interés no se explica solo por la coyuntura política. "Los clientes polacos buscan el estilo de vida mediterráneo, construido en torno a sol, playa, cultura, gastronomía y seguridad", afirma.

Esa mezcla de factores convierte a Alicante en un destino aspiracional. "Para muchos, España es un país conocido y deseado como futuro hogar. Lo que estamos viendo es que la tensión en Europa está acelerando decisiones de compra que ya tenían en mente", matiza Serrano.

Zonas y tipologías

Los datos de TM reflejan que seis de cada diez polacos se inclinan por la Costa Blanca Norte, con Benidorm como epicentro. También hay interés en la Costa Blanca Sur, la Costa del Sol y Almería.

Respecto al tipo de vivienda, los compradores buscan sobre todo apartamentos de dos dormitorios y unos 110 metros cuadrados, con vistas al mar y dotados de servicios comunes, deportivos y de ocio.

"Este tipo de producto facilita mucho el encaje de nuestros clientes en su nueva residencia", apunta Serrano.

Diferencias con otros mercados

Serrano destaca que, a diferencia de británicos, alemanes o escandinavos, -mercados ya consolidados y maduros-, el cliente polaco se encuentra en plena fase de descubrimiento.

"Está fascinado con las ventajas de vivir en la costa mediterránea española. Esa fascinación es ahora uno de los motores de crecimiento", indica.

Actualmente, el mercado polaco representa el 30% de las ventas internacionales de TM, convirtiéndose en el principal país de origen de sus clientes extranjeros entre más de 30 nacionalidades.

Estrategia de crecimiento

TM detectó este interés hace tiempo y cuenta con una delegación en Polonia, además de campañas digitales muy segmentadas. "Este trabajo nos ha permitido crecer con fuerza en un mercado que aún tiene mucho recorrido", explica Serrano.

Entre los proyectos más recientes que han despertado el interés polaco se encuentra TM Tower, el residencial más alto de Europa, que la compañía presenta como emblema de su apuesta internacional.

Una tendencia en ascenso

El efecto llamada parece lejos de agotarse. "No solo se va a consolidar, sino que seguirá creciendo", asegura Serrano.

Según apunta, la información que circula entre compatriotas y las recomendaciones de quienes ya han adquirido vivienda en Alicante están impulsando nuevas operaciones.

"Ese efecto llamada continuará, porque el mercado polaco valora mucho la afinidad y la experiencia real de quienes ya disfrutan de nuestro modo de vida", concluye.