Julián (57), asesor inmobiliario: "Clientes que esperan una bajada de precios desde 2022 y la casa cuesta ya 70.000€ más"

Los precios de la vivienda en Alicante no han dejado de subir desde que terminó la pandemia. Muchos compradores siguen esperando despertarse de lo que consideran una pesadilla y que todo esto no haya sido más que un mal sueño.

Al contrario de lo ocurrió con la crisis de 2008, los bancos están siendo bastante prudentes a la hora de conceder créditos. Por lo que, no hay pruebas que demuestren que estamos ante una burbuja inmobiliaria, sino que más bien existen en España zonas más tensionadas que otras.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal), Julián de la Peña (57 años), quien lanza un mensaje claro a quienes permanecen en continuo 'stand by'. "El mejor momento para comprar es ahora", afirma sin dudas.

"No van a bajar"

De la Peña es contundente. "La previsión no es que empiece ninguna bajada de precios". El mercado inmobiliario en Alicante se mantiene sólido, con una previsión de crecimiento en torno al 3% para el próximo año.

El presidente de Inmoadal desmonta la idea de que los precios bajarán. Pone como ejemplo a compradores que llevan esperando desde 2022 una caída del mercado.

"Cuando les enseñé el primer piso hace 3 años costaba 180.000 o 160.000. Tres años después vale 250.000 y piensan que va a bajar. No va a bajar", sentencia.

Un mercado más estable

Para De la Peña, el contexto actual no puede compararse con las burbujas inmobiliarias de hace dos décadas.

"Los bancos otorgan créditos de forma más responsable, con ratios de endeudamiento que no superan el 30-35% de los ingresos demostrables de los clientes", explica.

Esto reduce el riesgo de impagos masivos y sostiene un mercado que, lejos de desinflarse, continúa creciendo.

Alicante, ciudad de moda

La clave, apunta, está en la creciente atracción que genera la ciudad. "Alicante es una ciudad de moda", afirma, destacando la combinación de playa, sol, gastronomía, cultura, servicios sociales, buenas infraestructuras médicas y conexiones como el aeropuerto o la red de autopistas.

Este atractivo ha consolidado a la provincia como un punto caliente para la inversión inmobiliaria, frente a otras zonas menos demandadas.

Quién compra y dónde

El perfil del comprador varía según el poder adquisitivo. "La pareja de 30 años que va a comprar su primera vivienda sigue prefiriendo la ciudad", detalla De la Peña.

Por unos 200.000 euros, explica, se pueden encontrar opciones en barrios como La Florida, San Blas, Carolinas, Benalúa o Alipark.

Mientras, quienes cuentan con más recursos optan por urbanizaciones con piscina en zonas como el PAU II o el PAU V.

Los jubilados extranjeros, por su parte, tienden a buscar chalets bien comunicados en las afueras.

El acceso a la financiación

El presidente de Inmoadal subraya que el problema no es tanto conseguir un préstamo, sino la mentalidad de los compradores.

"Una pareja que tenga poquito más del sueldo base, estamos hablando de 1.400 € cada uno, ingresan 2.800 €. Tienen acceso a un crédito del 100% pagando 924 € al mes por un préstamo de 250.000 euros a 30 años al 2%", ejemplifica.

Además, recuerda las ventajas de los préstamos ICO para jóvenes. "Tenga usted menos de 35 años y aunque no tenga ahorros, 80% el banco, 20% ICO, 250.000 de crédito y ya puede comprar", explica.

Eso sí, el comprador tendrá que hacer frente al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) -tipo general del 9% sobre el valor de la vivienda-, gastos de gestoría, la tasación del inmueble y los honorarios de la agencia inmobiliaria en caso de cobrar también al comprador.

"No esperemos bajadas"

Pese a las oportunidades, De la Peña lamenta que muchos compradores se nieguen a salir del centro de Alicante, cuando a 15 o 20 minutos por autovía hay municipios con viviendas entre 70.000 y 80.000 euros más baratas.

En cualquier caso, su mensaje es claro: "Si se quiere comprar una vivienda, desde luego, mi recomendación es que se compre ya. No esperemos a que esto baje".

Aunque estima que los precios podrían estabilizarse en torno a 2027 o 2028, insiste en que nunca volverán a los niveles previos a la pandemia.

"No van a bajar y menos cuando los bancos están ofreciendo créditos a fijo al 2%. Si eres un cliente preferente, incluso puedes llegar al 1,90. Es prestar el dinero por nada", concluye.

Datos de Idealista

Las cifras confirman el diagnóstico. Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Alicante ha pasado de los 1.510 euros en octubre de 2020 a los 2.437 euros en agosto de 2025.

En este recorrido se observa una ligera corrección en 2021, cuando bajó a 1.464 euros, pero desde entonces la escalada ha sido constante: 1.614 en 2022, 1.859 en 2023 y 2.169 en 2024.

La tendencia es inequívoca, desde el final de la pandemia, la vivienda en Alicante no ha dejado de encarecerse y no hay señales de que esta dinámica vaya a revertirse a corto plazo.