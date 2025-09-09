Uri Vyce, empresario: "Los españoles que no seáis propietarios tendréis un problema muy serio en 15 años"

En los últimos cinco años, el precio de la vivienda se ha disparado en España, sobre todo en zonas turísticas como la provincia de Alicante. La presión de la demanda extranjera y la falta de suelo disponible han situado el coste de ser propietario en niveles récord.

Según datos de Idealista, el precio medio en la provincia alcanza los 2.595 €/m2, un 14,8% más que en agosto de 2024. En la ciudad de Alicante, el valor es de 2.437 €/m2, con una subida del 14% en el último año.

A pesar de este escenario, muchos alicantinos todavía confían en que los precios bajen, comparando la situación con la burbuja de 2008. Sin embargo, el experto en finanzas personales e inversión Uri Vyce, CEO de 'Habitación.com', advierte que no se trata de una burbuja clásica y que esperar puede salir caro.

"No es una burbuja clásica"

Vyce define una burbuja inmobiliaria como el momento en el que "los precios se desalinean de sus fundamentales". Es decir, cuando no responden a factores como los salarios, los tipos de interés o el stock de vivienda disponible.

En el caso actual, reconoce que los precios "siguen subiendo con fuerza tanto en compraventa como en alquiler", pero asegura que no hay un boom de crédito descontrolado como en 2007.

"Los bancos están controlando mejor el crédito que dan a quién se lo dan y cómo se lo dan y por lo tanto no hay un boom de crédito descontrolado", señala.

La situación en Alicante

En la provincia de Alicante, la presión del comprador extranjero es clave. Vyce advierte de que entre un 28% y un 44% de las operaciones de compraventa corresponden a ciudadanos de fuera de España.

Esto convierte a la provincia y a la Comunitat Valenciana en zonas "muy sensibles a ciclos externos y normativas del alquiler turístico".

Según el empresario, el mercado está tensionado y la oferta de vivienda sigue "encallada" por la burocracia, la falta de suelo y la baja productividad del sector, debido a la falta de mano de obra.

El activo más seguro

Uri Vyce alerta de que la vivienda no es solo un bien de consumo, sino una herramienta para proteger el patrimonio personal frente a la inflación.

"Los ciudadanos que hoy se creen de clase media pero no tenéis propiedades tendréis problemas muy serios y estaréis al límite de la pobreza dentro de 15 o 20 años",, advierte.

Por ello, aconseja a quienes buscan comprar una vivienda para vivir que lo hagan cuanto antes, siempre siguiendo la regla de que la hipoteca no supere el 30% de los ingresos netos.

"Compra hoy y compra bien, sin FOMO, -que es el miedo a perderse algo-, pero tampoco con pausa", resume.

¿Cuándo bajarán los precios?

Vyce plantea tres escenarios. El más probable es que en los próximos años se produzca una desaceleración, con precios estables o mesetas, pero sin grandes bajadas.

En ciertos micromercados, como Baleares, Madrid o zonas turísticas de Alicante, podrían darse ajustes puntuales del 2% al 10%, aunque descarta desplomes como en 2008.

"Desaceleración significa que en lugar de ir a 100 por hora vas a 80, no que los precios vayan a bajar significativamente", afirma.

La receta

El empresario insiste en que la solución no está en los topes al alquiler, sino en aumentar la oferta. "La construcción de nueva vivienda es necesaria para equiparar la demanda con la oferta existente para que se ajusten los precios", explica.

Además, propone incentivar la entrada de inmuebles en el mercado con seguridad jurídica, menos trabas burocráticas y medidas que animen a los propietarios a alquilar o vender. Solo así, sostiene, será posible aliviar la tensión en provincias como Alicante.