Barcala, alto y claro, sobre el doble rasero del Gobierno en la opa al Sabadell: "Me sorprende que no se haya esforzado"

El reflejo del Banco Sabadell en lo que fue su sede social en Alicante durante siete años. M.H.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores da un paso más en la opa del BBVA al Banco Sabadell y este viernes la ha aprobado. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, critica el doble rasero del Gobierno: "Me sorprende que no se haya esforzado".

El político popular ha tirado de ironía a través de un comunicado, espeta así al Ejecutivo de Pedro Sánchez el cambio cuando "se ha esforzado tanto en poner trabas a esta operación", en referencia a las condiciones impuestas a finales de junio por Economía.

Y así considera que desde Moncloa "no se haya esforzado de la misma manera en exigir el cumplimiento de las condiciones que demandamos y que son las mismas desde el minuto uno: mantenimiento de la red de oficinas, de los servicios financieros a pymes y particulares y del empleo".

Barcala remarca que "estas son las tres condiciones que garantizan a clientes y a empleados el mejor servicio con independencia de cual sea la entidad resultante de esta operación".

En esta línea se muestra también el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez en unas declaraciones que recoge Efe reclama que "se mantengan las oficinas, se conserven los puestos de trabajo y se garanticen la financiación a las empresas y particulares" de la provincia.

El también alcalde de Benidorm recalca que "vamos a seguir muy atentamente, como lo estamos haciendo, los próximos pasos de esta operación sobre una entidad bancaria con una muy fuerte implantación en la provincia, como es el Banco Sabadell".

La entidad tiene en estos momentos abiertas 208 oficinas en la Comunitat Valenciana: 130 en Alicante incluyendo 22 de Solbank, 61 en Valencia y 17 en Castellón. Por eso Pérez promete "seguir estando vigilantes para que ninguna de las decisiones que se puedan tomar suponga un menoscabo para los intereses de esta provincia, su tejido social y las alicantinas y los alicantinos".

Y en esa idea recalca que "desde la Diputación de Alicante seguimos en la exigencia de que esta operación entre empresas privadas no suponga un perjuicio para los intereses económicos y sociales de la provincia de Alicante".

De momento, lo que la CNMV ha aprobado es que el BBVA ofrezca una acción nueva de esta entidad por cada 5,5483 de Sabadell. A ello suma el pago de 0,7 euros en efectivo por cada intercambio. Unas cantidades que se mantienen sin cambios respecto a lo que se había anunciado.