Alfredo Hernández, economista: "El mayor activo de inversión que puede tener una persona en España es la vivienda"

Septiembre arranca con el regreso a la rutina, las aulas llenas y las carteras más vacías. Tras el gasto de las vacaciones, muchas familias afrontan ahora la llamada cuesta de septiembre, un periodo en el que se acumulan facturas, matrículas, uniformes y libros escolares.

En este contexto, el vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia, Alfredo Hernández, ha analizado este martes la situación en 'Les notícies del matí', de À Punt.

El economista ofrece una visión crítica de la coyuntura nacional y de las dificultades que atraviesan los hogares, con recomendaciones claras para superar este arranque de curso marcado por el esfuerzo financiero.

La cuesta de septiembre

Hernández reconoce que septiembre es uno de los meses más duros para los bolsillos. El final de las vacaciones y el inicio del curso escolar coinciden con un aumento del gasto familiar difícil de asumir.

"Es una cuesta complicada", admite, aludiendo a los pagos en libros, material, uniformes y actividades extraescolares que muchas familias deben afrontar de golpe.

Su principal consejo es mantener la calma y priorizar. "Hay que serenarse, no deprimirse mucho y asumir que quizás no podamos hacer más de lo que hay", señala.

Recomienda organizar los gastos en una lista o en un Excel que permita distinguir lo que puede aplazarse de lo que resulta inevitable.

Una herramienta sencilla que, según explica, ayuda a visualizar la magnitud del reto y a tomar decisiones más realistas.

Menos capacidad económica

El economista destaca que la deuda de las familias españolas ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, advierte de que no se debe a una mejora financiera, sino a la falta de capacidad para endeudarse.

"La deuda familiar va cayendo, pero no porque seamos más económicos, simplemente porque no tenemos capacidad económica para endeudarnos, somos más pobres", subraya.

El endurecimiento del acceso al crédito complica todavía más la situación. Con ingresos modestos, explica, llos bancos son reacios a conceder préstamos de gran volumen.

La subida del salario mínimo también ha reducido el margen de embargo, lo que incrementa las cautelas de las entidades financieras. Esto deja a muchas familias sin posibilidad de recurrir a un colchón externo para aliviar la presión de septiembre.

La vivienda, el gran activo

Más allá de las dificultades inmediatas, Hernández sostiene que la vivienda sigue siendo el pilar de la inversión en España.

"Hoy por hoy realmente el mayor activo de inversión que puede tener una persona en España es la vivienda", afirma con rotundidad. Una afirmación que refleja la persistente preferencia por el ladrillo como refugio seguro.

El economista critica que, a diferencia de lo que ocurre en países del centro de Europa, el mercado del alquiler en España no funciona de forma adecuada, lo que alimenta la dinámica de compra.

Recuerda que, en sus viajes, ha comprobado que ciudades como Edimburgo o incluso Londres ofrecen precios inmobiliarios más accesibles que Valencia.

Esa realidad obliga a los jóvenes a buscar alternativas fuera de la capital. "Aquí lo estamos viendo. La gente joven cuando se quiere independizar o comprar una vivienda, pues se tiene que ir de la ciudad de Valencia", lamenta.

Crecimiento desigual

Hernández también se detiene en la situación general de la economía española. Aunque reconoce que los datos reflejan crecimiento, advierte de que este no se traduce en un mayor bienestar para las familias.

"Los datos estadísticos son ciertos, pero el crecimiento es desigual", asegura, y añade que el talento joven se está marchando mientras el país sigue anclado en sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo.

El economista recuerda que España apostó por deslocalizar la producción, lo que ha convertido a China en la gran potencia industrial.

Como ejemplo, menciona la incapacidad de fabricar mascarillas en 2020. A su juicio, esa falta de diversificación deja al país en una posición frágil frente a futuras crisis.

El freno de la burocracia

Otro de los obstáculos que Hernández identifica para el crecimiento económico es la burocracia. Considera que la maraña administrativa pesa tanto sobre emprendedores como sobre empresas, hasta el punto de desincentivar proyectos de innovación.

"La burocracia que tenemos nos lastra mucho en general", afirma.

Esa realidad, explica, lleva a muchos emprendedores a vender sus ideas a compañías extranjeras en lugar de desarrollarlas en España. "Muchas veces lo que se hace es coger el dinero, vender el proyecto y a disfrutar la vida, que son dos días", sentencia.

El economista también aporta consejos prácticos para las familias que atraviesan la cuesta de septiembre. Mantener la serenidad, planificar los gastos y ser conscientes de las limitaciones son, en palabras de Hernández, pasos clave para afrontar este inicio de curso sin caer en el desánimo.