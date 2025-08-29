Este pueblo a 1 hora de Alicante busca vecinos ideal para jóvenes: bien comunicado y casas por 49.000 €

Higueruela, en la provincia de Albacete, quiere atraer nuevos vecinos con una propuesta difícil de rechazar: viviendas desde 49.000 euros, buena conexión por carretera y todos los servicios básicos.

A solo una hora y veinte minutos de Alicante, este municipio se presenta como una alternativa asequible y bien comunicada para quienes buscan cambiar la ciudad por la tranquilidad del entorno rural.

Tradicionalmente, los pueblos han sido territorio de pocos. Menos población, más calma. Sin embargo, cada vez más personas se plantean cambiar la ciudad por un entorno rural.

Ventajas del pueblo

El precio de la vivienda, la saturación urbana y el deseo de una vida más sosegada están detrás de esta tendencia que ha cobrado fuerza tras la pandemia. Hoy, mudarse a un pueblo no solo es una cuestión de nostalgia, sino de pura supervivencia económica y emocional.

Para quienes estén valorando este paso, existe la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo', impulsada por Iberdrola. A través de esta iniciativa, se recopilar información detallada de municipios con potencial para atraer nuevos pobladores.

Aunque ninguna localidad alicantina figura de momento en esta iniciativa, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos explorado qué otras opciones cercanas sí aparecen en su directorio.

Entre ellas destaca Higueruela, que está a 42 kilómetros de Albacete capital y a 1h 20 min en carretera de Alicante (130 km).

Un pequeño pueblo

"Un pueblo acogedor y pequeño pero con los mismos servicios de un pueblo grande". Así definen a Higueruela en la plataforma, que lo presenta como un municipio que mira al futuro y que invita a quienes busquen un cambio de aires a instalarse en él.

Con poco más de 1.100 habitantes, ofrece conectividad total con 4G, fibra óptica y banda ancha, además de transporte en autobús desde el propio pueblo, estaciones de tren a menos de 20 kilómetros.

En materia de vivienda, la web apunta a precios desde 50.000 euros en compra y alquileres a partir de 300 euros.

La oferta se completa con guardería, colegio, consultorio médico, instalaciones deportivas como campo de fútbol, pistas de pádel o pabellón polideportivo, y otros servicios como banco, supermercado, restaurantes, farmacia, biblioteca y piscina municipal.

Paisaje de molinos

El paisaje de Higueruela está marcado por la silueta de los molinos de viento. Aquí se instalaron cinco parques eólicos entre 1999 y 2000, lo que convirtió al municipio en referente en energías renovables.

Junto a la subestación se levanta la Casa de los Molinos, centro de interpretación que acerca al visitante la importancia de la energía y sus impactos medioambientales.

Según Turismo de Castilla-La Mancha, el objetivo es "mostrar la evolución de las energías renovables y su papel en el futuro".

Naturaleza y patrimonio

El entorno ofrece enclaves como el yacimiento arqueológico Alquería Andalusí de La Graja, el área recreativa de El Charco y la Ruta del Vino.

Uno de sus mayores atractivos es la laguna del Salobralejo. Según el Ayuntamiento de Higueruela, se trata de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Conservación.

Alberga cerca de 200 especies de aves que la utilizan como zona de cría y descanso, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza.

Bien comunicado

Además de su cercanía a Albacete y Almansa, el pueblo mantiene buenas conexiones por carretera con Alicante.

Desde el municipio salen a diario varios autobuses hacia Albacete y Almansa, lo que facilita los desplazamientos a quienes necesiten combinar vida rural con trabajo en ciudades cercanas.

El mercado inmobiliario

Para conocer la situación real de la vivienda, en EL ESPAÑOL de Alicante hemos consultado Idealista.

La plataforma ofrece actualmente 17 casas a la venta en Higueruela, con precios que parten desde 49.000 euros por una vivienda de 116 m2 lista para entrar a vivir.

En cuanto al alquiler, no hay opciones disponibles en la web. En este caso, lo más práctico sería preguntar directamente en el pueblo, donde probablemente los propios vecinos puedan ofrecer alternativas.