La ciudad de Alicante no pedirá por el momento las competencias en pisos turísticos por falta de personal

El Ayuntamiento de Alicante no ha pedido asumir la delegación de las competencias para inspeccionar y sancionar las viviendas de uso turístico ubicadas en la ciudad, lo que le podría reportar el cobro de las sanciones. Y por el momento no hay previsión de que pida la delegación pese a haber firmado el pasado mes de enero en FITUR el convenio marco de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Según las fuentes a las que ha tenido acceso este diario se trata de un tema que se ha estudiado en profundidad. Pero como esas competencias tendría que asumirlas el área de Urbanismo (en otros municipios es la propia Policía Local), por el momento no tiene personal suficiente para poder desarrollarlas. Y es que se necesitarían inspectores y funcionarios extra para procedimentar y ejecutar las sanciones previstas.

No obstante, el asunto de los pisos turísticos no se ha convertido en un quebradero de cabeza para el consistorio alicantino precisamente porque en enero se anunció una moratoria de licencias para pisos turísticos (Viviendas de Uso Turístico VUT). Según señaló entonces el alcalde Luis Barcala, la moratoria serviría "para revisar la regulación municipal y desarrollar normativas específicas que garanticen un crecimiento turístico equilibrado y contribuyan al acceso de los alicantinos a la vivienda".

Ese anuncio pasó por pleno y fue aprobado en febrero con "la suspensión, durante un plazo máximo de dos años, de la tramitación y del otorgamiento de licencias, declaraciones responsables, así como cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevas VUT o cambios de uso, con alcance a todo el territorio de Alicante".

En cualquier caso siguen las inspecciones municipales y las autonómicas, con 11 inspectores en las tres provincias de la Comunitat Valenciana (4 en Alicante, 4 en Valencia y 3 en Castellón). Como ha informado este diario, actualmente la Generalitat está en un proceso de depuración del Registro de viviendas turísticas porque a más de 34.000 le faltaba la documentación esencial (cuando gobernaba el Botánico de Ximo Puig el registro de VUTs superó las 100.000 viviendas registradas sin ningún control).

Junto con la moratoria, se está "limpiando" el parque de pisos turísticos irregulares en la ciudad, un hecho que constata el presidente de la Asociación de los Bloques Turísticos de Alicante (Abatur), Daniel Elman. "A nuestros negocios no nos afecta porque la moratoria no afecta a los bloques, pero sí afecta una barbaridad a las viviendas de particulares", asegura.

"Está provocando que las empresas gestoras de viviendas sueltas estén en peligro de extinción porque salen del parque de oferta muchas viviendas y no entran nuevas. Además, si el propietario vende pierde la licencia y todas deberán revisarse a los 5 años, cuando las comunidades de propietarios pueden bloquear la licencia".

Precisamente la empresa de Elman obtuvo licencia recientemente en el PAU 5 pero no como bloque turístico (en esa zona no se puede) sino como apartahotel. "Las últimas zonas que dan para tener licencia en la zona están en Elche y Santa Pola, en Arenales donde no hay moratoria".

El año pasado la Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, distinguió la herramienta tecnológica propuesta por CETaqua Comunitat Valenciana como ganadora en la convocatoria dirigida al ecosistema innovador para detectar las viviendas turísticas no registradas. No obstante, esa solución no ha sido desarrollada porque no era totalmente óptima para los objetivos propuestos desde la administración autonómica y se está pensando en otro procedimiento que permita cruzar datos.