Llenar la cesta de la compra en el Mercado Central de Alicante: "Aquí encuentras todo tipo de precios"

'La cercanía con el cliente, alimentos traídos directamente de la huerta, gran variedad de productos y mucha calidad', son algunas de las ventajas del comercio de proximidad. Un buen ejemplo de ello son los mercados municipales, como el de Babel, Benalúa, Carolinas y el Mercado Central en Alicante, paradas que además se han vuelto obligatorias en la ruta de cualquiera que visite la ciudad.

Otra de las ventajas de este tipo de comercios es que suele contar con precios asequibles, debido sobre todo a la gran cantidad de puestos comerciales que conviven en un mismo sitio. Solo el Mercado Central de Alicante cuenta con un total de 292 comercios en en 11.100 metros cuadrados repartidos en dos plantas.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, sostiene que aunque los precios han subido con el paso del tiempo, hay productos económicos.

[El Mercado Central de Alicante a golpe de clic: pedido a la carta y envío a casa por 1,95 euros]

"Está claro que no son los precios más baratos del mundo, pero muchos productos son más baratos que el año pasado". Pone como ejemplo el de las berenjenas y los pimientos, cuyo precio podía rondar los 4€ en el invierno del año pasado, mientras este martes la berenjena rayada sale a 1,90€ el kilo o los pimientos a 2,80€.

Paco Alemañ, quién trabaja en Frutas Cachi, está de acuerdo con que un buen truco para que la compra te salga un poco más barata es comprar productos de temporada. Esta casa fundada en 1934 trabaja, siempre que se puede, con Mercalicante y otros proveedores de la zona para garantizar que los productos cumplen con el 'kilómetro cero'.

Las mandarinas o las naranjas son algunos ejemplos de productos de temporada. "La naturaleza es sabia y como en invierno hay gripes y constipados, nos proveé de cítricos". Según la plataforma de comercio local Kibus, el precio de las naranjas en esta frutería es de 1,20 euros el kilo, mientras que las mandarinas salen a 1,50€/kg.

El presidente de la Asociación de Comerciantes, destaca que las huelgas y manifestaciones en el sector agrario tampoco han traído grandes consecuencias a los puestos del mercado. "Por uno o por otro nunca nos hemos visto desabastecidos". Eso sí, su apoyo siempre estará con sus compañeros del campo.

Varios clientes hacen cola para comprar en Frutas Cachi.

"El precio se mantiene"

En la calle, hay gran variedad de opiniones. Por un lado, están los que no entienden la subida generalizada de precios y van en busca de lo más barato, mientras que por otro lado, están los que no miran precios cuando se trata de comida. Este es el caso de Lola García, que ha acudido al Mercado Central de Alicante, a hacer la compra junto a su marido. "Nosotros no vamos mirando precios, pero aquí encuentras todo tipo de precios. Pero, para eso ¡Hay que venir a los mercados!", explica.

Caminando por la sección de charcutería, también encontramos a Antonio Juan, que acaba de llenar su cesta de la compra: "Más o menos el precio de los puestos se mantiene". En su caso, suele gastarse en productos frescos unos 20 o 25 euros, una cantidad similar a la que ya gastaba el año pasado. "También depende del puesto, pero nosotros siempre vamos a nuestros puestos fijos".

La compra a golpe de clic

Cabe destacar que el Mercado Central de Alicante también tiene la opción de llevarte la compra a casa a través de Kibus, un servicio online de compra y reparto de los productos que se venden en el mercado. Con más de 30 comercios adheridos, el Mercado Central de Alicante ofrece este servicio desde hace algo más de un año.

Parte del éxito de Kibus reside en que los precios de los productos se mantienen, y el cliente solo tiene que pagar 1,95 euros para que le lleven la compra a casa o 3 euros, en caso de que el precio de la compra sea inferior a 20 euros.