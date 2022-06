Alicante, la provincia donde los extranjeros compran más viviendas y Ciudad Quesada, el gran núcleo

Alicante sigue siendo la provincia donde los extranjeros compran más vivienda en España. Una de cada cinco, un 19,4 %, se decanta por esta parte del país, representando un porcentaje muy superior al del resto, según el análisis de Euroval. En segunda posición se sitúa Málaga (12,6 %), seguida de Barcelona (8 %), Madrid (7,1 %), Baleares (6,8 %), Valencia (5,9 %) y Murcia (5,4 %).

La distribución geográfica del porcentaje de compras por extranjeros sobre el total nacional constata su preferencia por las provincias costeras y sobre todo por las del litoral mediterráneo y los dos archipiélagos, que en conjunto suman más del 80 % de las operaciones realizadas por extranjeros en España en 2021, sostiene EFE.

Aunque los grandes núcleos urbanos de costa y playa suelen ser los principales destinos de las búsquedas de viviendas entre los foráneos, Idealista ha recopilado esta semana los 22 pueblos de menos de 5.000 habitantes donde el interés por comprar una casa es mayor desde el extranjero que en España.

Estos son Fuente Obejuna (Córdoba), donde el 77 % de visitas recibidas por el portal en los últimos meses provenía desde el extranjero; los municipios salmantinos de Garcirrey (69 %) y El Milano (66 %); Cala Ratjada (63 %), en Mallorca; Laroya (61 %), en Almería; Valle Gran Rey (57 %), en La Gomera; Cómpeta (Málaga), también con el 57 % y Ciudad Quesada (55 %), en Alicante.

También, Canillas de Albaida y Sayalonga (ambos en Málaga), con un 54 % de visitas de extranjeros en busca de vivienda; Benitachell (Alicante), Cala Millor (Mallorca), Arboleas (Almería) y Cala Bona (Mallorca), con un 53 %; Sa Coma (Mallorca) y la localidad gomera de Alajero (Santa Cruz de Tenerife), con un 52 % de búsquedas foráneas y Albanchez (Almería), Deya (Mallorca), Cala D’Or (Mallorca) y Lubrín (Almería), con un 51 %. Con el mismo interés para comprar una casa por parte de extranjeros y nacionales se sitúan, según Idealista, Jete (Granada) y Portbou (Girona).

Comunidad Valenciana

Las compras de viviendas por parte de extranjeros en la Comunitat Valenciana en 2021 supusieron el 27,4 % de las transacciones en España, un porcentaje algo inferior a la media de la comunidad desde el inicio del actual ciclo alcista, en 2015, que es del 28,6 %, según el análisis de Euroval.

Por provincias, solo en Alicante los extranjeros compran una de cada cinco viviendas que adquieren en España, un porcentaje (19,4 %) muy superior al del resto. Junto a la Comunitat Valenciana, Andalucía y Cataluña son las otras dos comunidades que presentan un porcentaje más alto de compras por extranjeros sobre el total nacional y entre las tres concentran el 63 % de las ventas de viviendas a extranjeros en España.

Los extranjeros compran ya más viviendas en España que antes de la pandemia y, aunque todavía no llegan a representar el 16,9 % del total de las compraventas registradas en 2019, sí han superado el peso porcentual que tenían ese año en Baleares, Canarias, Aragón y Asturias.

Mientras que en 2019 se vendieron 84.263 viviendas a extranjeros -el 16,9 % de las 501.085 transaccione de ese año, según el INE-, en 2021 la cantidad llegó a las 86.524 -el 15,3 % de las 565.523 vendidas en España-, esto es, en torno a un 3 % más de casas.

Según un estudio de la tasadora Euroval, que repasa la evolución de la compra de vivienda por parte de extranjeros desde el final de la burbuja de 2007, la demanda foránea ha crecido significativamente en la última década y se ha mantenido incluso en épocas bajas del mercado.

Cuatro comunidades autónomas superaron en 2021 los porcentajes de 2019: Aragón (9,9 % vs. 9,6 %), Asturias (5,5 % vs. 5,2 %), Baleares (39,5 % vs. 35,5 %) y Canarias (30,8 % vs. 30,4 %). Otras nueve mantienen porcentajes similares: Andalucía (15,9 % vs. 16,1 %), Castilla-La Mancha (8,8 % vs. 9,3 %), Castilla-La Mancha (8,8 % vs. 9,3 %), Castilla y León (4,9 % vs. 5,4 % ), Extremadura (2,8 % vs. 3 %), Galicia (3,7 % vs. 3,8 %), Navarra (9,2 % vs. 9,3 %), País Vasco (4,3 % vs. 4,5 %) y La Rioja (11 % vs. 11,4 %).

Fuerte retroceso en Valencia

En el polo opuesto cinco comunidades presentan evoluciones claramente negativas en valores porcentuales, en 2021 respecto a 2019: Cantabria (4,3 % vs. 5,5 %), Cataluña (14,8 % vs. 16,5 %), Comunitat Valenciana (28,5 % vs. 34,1 %), Comunidad de Madrid (8 % vs. 9,7 %) y Murcia (23,4 % vs. 26,8 %).

En Canarias supone el 7,3 %, dos décimas por encima de Madrid (7,1 %) y otras cinco sobre Baleares (6,8 %), mientras que los porcentajes de las otras comunidades oscilan entre el 5,4 % de Murcia y el 0,3 % de Extremadura.

Impacto de la guerra

Diversos estudios, entre ellos el publicado en mayo por BBVA sobre la situación inmobiliaria, indican que el impacto de la guerra en las compras de vivienda en España por rusos y ucranianos será moderado.

Desde 2015 Rusia es uno de los diez principales compradores de vivienda en España y Ucrania está entre los veinte primeros. Las operaciones de ambos países supusieron el 4,5 % de las realizadas en España por extranjeros en los siete últimos años.

El peso de las compras de rusos pasó del 3,8 % del total de operaciones de extranjeros en 2015 a poco más del 2 % en 2021, mientras que el de ucranianos se redujo del 1,8 % en 2015 al 1,2 % en 2021.

"El impacto en términos nacionales será limitado, si bien, hay algunas regiones como Cataluña y la Comunidad Valencia donde la exposición al mercado ruso es más elevada", señala el Observatorio Inmobiliario del BBVA, que prevé que la demanda extranjera siga reactivándose en 2023.

