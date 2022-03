Un conductor denuncia a una subcontrata de Cabify Alicante por no pagarle la nómina

"Me decían que tranquilo, que estaban haciendo unos ajustes y que me iban a pagar pronto, pero luego nunca me pagaban", relata Manuel, un conductor que, no cobró ninguna mensualidad de los dos meses y medio del 2021 que estuvo trabajando para Pamplona Transfers S. L., una compañía subcontratada de Cabify, la aplicación de servicio de transporte con conductor que empezó a operar en Alicante en verano de 2018 con una flota de 50 vehículos.

Aunque su nombre es ficticio "por cuestiones de seguridad", su demanda es real. Presentada en el Juzgado de lo Social número 7 de Alicante, y admitida a trámite el pasado lunes 7 de marzo, en ella su representante legal explica que Manuel firmó contrato con esta empresa con sede en Navarra el 20 de agosto de 2021 y que solicitó baja voluntaria el 5 de noviembre "al no haber percibido ninguna cantidad durante todo el tiempo de su prestación laboral".

En el escrito de demanda se explica que el trabajador "no conocía cuando iba a cobrar su salario mensual y las perspectivas de cobrarlo eran desconocidas". "Les insistí numerosas veces, te dicen que te pagarán y al final te cansas de ir por lo que me tuve que marchar y buscar otro empleo", aduce Manuel.

Al final, recurrió al acto de conciliación laboral -previo a la demanda judicial-, pero no se presentó ningún representante de Pamplona Transfers S. L., perteneciente a José Antonio Parrondo, exjefe del Taxi en Madrid y reconvertido en empresario de VTC, por lo que ha sido acusado, entre otros por UGT, y los propios trabajadores en Bilbao, de no pagarles las nóminas.

En el caso de Manuel, le deben 2.921,63 euros. Explica que su trabajo consistía en trasladar pasajeros durante 12 horas al día por un sueldo de 1.100 euros al mes que podría aumentar en caso de generar más de 3.300 euros, por lo que pasaría a cobrar el 40% de la carrera. "Solo en agosto facturé 5.700 euros", asegura.

Se tratan de unas duras condiciones laborales que los trabajadores de VTC conocen bien. A finales de octubre del año pasado, El Periódico de España daba a conocer una querella de una veintena de antiguos trabajadores de Vector Ronda la filial de flotas de Cabify— los cuales aseguraban que "nadie hacía menos de 60 horas a la semana".

"La mayoría de los que estábamos allí", en alusión a la firma Pamplona Transfers S. L., "no descansábamos y doblábamos turno sobre todo en verano para facturar al máximo", comenta Manuel. "Hay compañeros que se tiran 18 horas al volante, con el peligro de dormirse y de provocar un accidente y todo para que cuando llegaba el final de mes no percibían nada", sostiene.

¿La punta del iceberg?

Según ha podido saber El Español De Alicante, al caso de Manuel le podrían seguir otros de exempleados que han estado hasta medio año sin cobrar, también con Pamplona Transfers S. L. No obstante, estas fuentes, que cifran en casi un centenar de posibles afectados, señalan también a otras empresas de la misma propiedad que, una vez desmantelada la primera, se habrían constituido para actuar con el mismo modus operandi.

Y todo, para seguir operando en la actualidad "a la desesperada" con "los vehículos en mal estado", gracias a que la mayoría de la clientela paga online a través de la aplicación, quedando el empleado sin percibir nada en metálico, "salvo alguna propina", añaden estas fuentes.

