Amazon estrena su estación logística de Alicante con el objetivo de acelerar las entregas

Este jueves, 15 de julio, ha comenzado a operar la nueva estación logística de Amazon en Alicante que dará servicio a los clientes de la ciudad y las zonas limítrofes. Este centro de última milla de más de 8.000 metros cuadrados contará con 60 empleados fijos a tiempo completo y creará más de 300 oportunidades para los conductores de las cinco empresas de reparto locales colaboradoras de Amazon en la zona, asegura la multinacional en un comunicado.

Ubicada en la zona AP22, en el polígono Llano del Espartal, es la segunda de la compañía en la Comunidad Valenciana, sumándose a la estación logística de Paterna. Tambiénes la primera empresa que se acoge a la tramitación prioritaria de licencias habilitada por el Ayuntamiento de Alicante para favorecer la implantación en la ciudad de empresas que impulsan la creación de un importante número de puestos de trabajo, explicó en marzo el alcalde de la capital, Luis Barcala.

La función de las estaciones logísticas es el impulso de la gestión de la última milla de los pedidos de Amazon y contribuye a acelerar las entregas a los clientes. Los paquetes llegan a una estación logística desde los centros logísticos y de distribución de Amazon cercanos, se cargan en los vehículos de reparto y finalmente se entregan a los clientes.

“Estamos encantados de invertir en Alicante con una nueva estación logística que proporcionará una entrega eficiente a los clientes, y creará decenas de oportunidades de trabajo para diferentes profesionales”, afirma Aída Villalobos, Manager de la estación logística de Amazon en Alicante.

“Mi experiencia en Amazon ha sido fantástica, empecé inaugurando la estación logística de Murcia y cuando ofertaron plazas para la nueva estación en Alicante, no me lo pensé dos veces. Me gusta asumir nuevos retos, y Amazon es una empresa llena de oportunidades para crecer. Es un trabajo muy dinámico, estás en constante aprendizaje tanto laboral como personal, y todos los días se aprende algo nuevo”, explica Arnaldo Quimeso, asociado en la estación logística de Murcia que va a empezar a trabajar en la estación de Alicante.

Edificio sostenible

La cubierta y el revestimiento de la nueva estación logística de Amazon en Alicante se han realizado con materiales de alta calidad diseñados para un óptimo aislamiento y eficiencia energética. También se instalarán 500 metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos en la azotea que producirán 100 kWp de electricidad, y el edificio utilizará de forma general iluminación LED.

Además, las numerosas ventanas y claraboyas proporcionarán una gran cantidad de luz natural que estará equilibrada, cuando sea necesario, por la iluminación artificial. Por último, "cada una de las nuevas estaciones logísticas de Amazon está diseñada para satisfacer las necesidades de los futuros vehículos de reparto eléctricos", insisten en una nota de prensa.

"Desde la apariencia física hasta el diseño eléctrico, Amazon está optimizando estos espacios para ofrecer flexibilidad y escala a medida que la compañía se acerca a la puesta en marcha de vehículos de reparto eléctricos en el futuro", concluyen.

Sigue los temas que te interesan