La vivienda sostenible, una quimera en la Comunidad Valenciana por su alto coste

Los valencianos no están construyendo hogares sostenibles, pero no porque no quieran, sino porque desconocen cómo hacerlo o, sobre todo, no están dispuestos a soportar el alto coste que conlleva.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Hogar y sostenibilidad: realidad o deseo' elaborado por la aseguradora Mutua de Propietarios y Leroy Merlin, entre 1.500 hogares para conocer las conductas sostenibles de los españoles.

Porque una cosa es el deseo: un 80% de los valencianos y valencianas considera que es importante tener un hogar sostenible; y otra bien distinta, la realidad: solo un 7% tiene instalados todos los elementos que hacen que su vivienda cumpla con los criterios de sostenibilidad.

Criterios

Los criterios seleccionados para la investigación son: el uso de bombillas leds, electrodomésticos A++, aislamiento de las ventanas, cisternas de doble descarga, aireadores de grifos y paneles solares.

A este respecto, sí que es cierto que un 53% de las viviendas valencianas tiene instalados 4 o 5 de los 6 elementos de un hogar sostenible, aunque el porcentaje se ve reducido a un 39% en el caso de tres o menos.

"Esto refleja una dicotomía entre la actitud de los valencianos hacia la sostenibilidad y las acciones que deberían sustentarla, la cual se basa, fundamentalmente, en el desconocimiento de la gama de productos existentes para la mejora de la eficiencia de los hogares y el coste asociado a los mismos", señala el informe.

Más elementos

De acuerdo con el informe, un 70% de los hogares valencianos admite que utiliza bombillas LED y un 62% electrodomésticos A++, en mayor o menor medida. En términos de aislamiento, el 51% de los hogares tienen aislamiento en todas o la mayoría de las ventanas.

Por su parte, los aireadores de grifos (31%) y los paneles solares (5%), son los elementos con menor presencia en los hogares valencianos, aunque estos últimos están más presentes en viviendas unifamiliares y en viviendas plurifamiliares con más de 50 vecinos. Asimismo, en las viviendas construidas después de 2011 la presencia de los paneles solares multiplica por cuatro la presencia media.

Motivos económicos

En el caso de las bombillas LED, un 44% admite que esperará a que se estropeen y un 29% esgrime motivos económicos. Lo mismo sucede si nos referimos a los electrodomésticos A++: un 61% señala que los cambiará cuando se rompan.

Si nos centramos en el aislamiento, la economía vuelve a ser la razón principal para no hacer un cambio de las ventanas (43%), seguida de la necesidad de hacer obras en la vivienda (24%). Por otra parte, es de destacar que el desconocimiento es el principal motivo para no instalar los aireadores de grifos (52%), mientras que la ausencia de paneles solares se debe al espacio (38%), el coste económico (36%) y la necesidad de consensuar con el resto de vecinos (14%).

Reformas baratas

El informe de Mutua de Propietarios y Leroy Merlin desvela que 3 de cada 10 hogares valencianos consultados ha realizado reformas en su vivienda en los últimos 5 años, aunque las principales motivaciones fueron conseguir un espacio más funcional (43%) y mejorar la apariencia del espacio (42%). Sólo 3 de cada 10 (un 27%) aseguran haber reformado su casa para conseguir un hogar energéticamente más eficiente.

Tejados viables

El escaso uso de paneles solares (5%), contrasta con la alta viabilidad que existe en los tejados valencianos para instalar estos elementos. De hecho, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza en España, con un 84% por ciento de sus hogares residenciales, donde es posible instalar fuentes de energía fotovoltaica, según un estudio del portal Idealista en 2020.