El Lucentum Hockey Club busca su espacio en el deporte alicantino

Hacerse un hueco en Alicante no es tarea sencilla para el hockey hierba. El fútbol, el balonmano y el baloncesto se llevan a la mayoría de los niños que empiezan a practicar deporte, y el hockey además carga con una fama que desde el Lucentum Hockey Club llevan tiempo intentando quitarse de encima, a pesar de ser una disciplina olímpica desde principios del siglo XX y de gozar de gran popularidad en países como Bélgica, Países Bajos, Australia, India o Alemania.

"Queremos democratizar el hockey", resume su presidente, Fred Paré, ex jugador francés, convencido de que ha llegado el momento de dar más visibilidad a un deporte con tradición en la provincia pero todavía minoritario. Al hockey alicantino, admite, le falta sobre todo empujón mediático y popularidad. "Es el momento de promocionar el club y el hockey, tanto para niños como para adultos", explica.

El club nació de forma informal en 2015, aunque no fue hasta 2019 cuando dio el paso de crear su propia escuela, de la mano de exjugadores alicantinos, la mayoría procedentes del Montemar y varios con experiencia internacional. Antes tenían también escuela en Elche, pero con el tiempo decidieron unificarlo todo en San Gabriel.

El crecimiento, sin embargo, ha chocado siempre con el mismo muro, la falta de instalaciones específicas en la provincia. Desde la desaparición de la sección de hockey del Montemar, y sin poder reservar el único campo de hockey de Alicante, el de la Universidad, el club ha tenido que buscar alternativas por distintos rincones de la ciudad, algo que ha frenado su crecimiento durante años.

"Luchamos mucho con los ayuntamientos, que ven el hockey como un deporte que puede fastidiar las instalaciones y competir con el fútbol", lamenta Paré. Ahora hay motivos para el optimismo.

El equipo senior del Lucentum Hockey Club. Lucentum H.C.

La Concejalía de Deportes de Alicante ha mostrado compromiso con los deportes minoritarios, y el club prepara la inauguración del renovado campo de La Cigüeña, en San Gabriel, que será el primer campo híbrido de fútbol y hockey de toda la Comunidad Valenciana.

Paré lo ve como un punto de inflexión, un espacio donde todos los equipos del club podrán coincidir entre semana y los fines de semana, y que además premiará la paciencia de los socios más fieles del proyecto. Allí, el Lucentum Hockey Club comparte instalaciones con el Racing Club San Gabriel. "La convivencia es buena", asegura Paré.

La estructura del club ya no se limita a este barrio alicantino. Además de la sede principal, el Lucentum Hockey Club tiene escuelas en Mutxamel y en Jávea, esta última con bastante presencia de familias neerlandesas.

El club cuenta con equipos en las categorías prebenjamín, benjamín e infantil, además de los conjuntos sénior masculino y femenino. Y a partir de septiembre sumará una nueva vía, la promoción del hockey sala en Agost gracias a un convenio firmado con el ayuntamiento del municipio.

El equipo alevín del Lucentum Hockey Club. Lucentum H.C.

Relaciones con los colegios

Captar sigue siendo lo difícil. "El fútbol, el balonmano y el baloncesto, lo acaparan todo, es complicado", admite Paré.

De ahí que el club quiera volver a acercarse, con el inicio del curso, a los colegios de San Gabriel para encontrar nuevos jugadores, reforzando también su relación con los centros de la zona sur de Alicante y llegando a los niños antes de que se decanten por otro deporte.

La actividad se retoma la primera semana de septiembre, y el objetivo es captar a niños y niñas de entre 6 y 16 años para la escuela, y a jugadores y jugadoras de entre 16 y 35 años para los equipos sénior masculino y femenino, este último compitiendo en la liga interterritorial junto a equipos de Aragón y Murcia.

No hace falta experiencia previa, y el club presta el material a quienes empiezan, así que las familias no tienen que hacer una gran inversión solo para probar.

Argumentos para convencer a las familias no faltan. "Es un deporte muy completo y complejo", explica Paré, que destaca que el hockey potencia la "coordinación, la movilidad y distintas partes del cuerpo". "Al no haber contacto hasta los doce años, los chicos y las chicas pueden jugar juntos", añade.

La primera generación que pasó por la escuela ya tiene 16 o 17 años, y ahora llega el momento de recoger esa apuesta. El equipo sénior mezcla veteranos y jóvenes, aunque la idea es que estos últimos vayan ganando peso poco a poco.

Mientras la escuela no dé para sostener el primer equipo por sí sola, el club necesita seguir tirando de jugadores de fuera, así que Paré también quiere atraer a deportistas de entre 16 y 20 años que nunca hayan jugado al hockey pero tengan curiosidad por probar algo nuevo. Con el tiempo, la idea es que sea la propia cantera la que vaya nutriendo al primer equipo.

También está como reclamo la parte atractiva de los viajes. "Es un deporte minoritario, pero como no hay muchos equipos, viajas mucho fuera de la provincia y si destacas puedes llegar con relativa facilidad a la selección valenciana", apunta el presidente.

El club quiere acabar, de una vez, con la imagen de deporte elitista. Las cuotas son asequibles, según Paré, más baratas incluso que apuntar a un niño a cualquier escuela de fútbol. Quien quiera probar la experiencia puede acercarse directamente al campo de La Cigüeña o llamar al teléfono del club (650 097 159) para informarse.

"Queremos que la gente venga a jugar, que lo pruebe y que conozca el hockey hierba". Paré asegura que el 90% de los niños que prueban repite, argumento suficiente para insistir en encontrar un hueco para su deporte en Alicante.