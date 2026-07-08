David, entrenador y chef, desafía los límites del cuerpo humano: 24 horas de Hyrox por una causa solidaria

David Gallego, conocido chef del Mercado Central de Alicante y entrenador personal, se prepara para una hazaña que roza lo imposible. El próximo 18 de septiembre, las instalaciones de Sport Plus (Crossfit Costa Blanca) serán el escenario de un reto de 24 horas de Hyrox, una disciplina que el propio Gallego ha decidido llevar al límite.

"No me apunto, lo creo. Soy la persona que ha decidido hacer este reto solidario por una causa, pero también porque quería intentar superarme un poquito más", afirma el deportista al explicar el origen de esta iniciativa. El Hyrox consiste en completar 8 kilómetros de carrera intercalados con ocho ejercicios de alta intensidad, un ciclo que David repetirá sin descanso durante un día completo.

La exigencia física es abrumadora. Gallego tendrá que enfrentarse a estaciones que incluyen empujar un trineo de 152 kg, arrastrar 103 kg con cuerda, realizar 80 metros de burpees con salto, remar un kilómetro y cargar pesas rusas de 24 kg, entre otros ejercicios. "Eso, cuando has acabado, pues sigues hasta 24 horas", sostiene con determinación.

Lo que hace este reto único es la combinación de estímulos. "No es como correr 24 horas, que es un mismo estímulo constante en posición vertical. En Hyrox tienes que mover un peso que te quema las piernas y luego ponerte horizontal con los burpees; te van a disparar las pulsaciones", explica Gallego. Según el atleta, "es un trabajo que no es ni resistencia ni fuerza, es mezclar las dos cosas continuamente".

Este esfuerzo titánico tiene un motor muy personal: su hijo. David perdió a su padre hace 20 años y a su madre recientemente, y lamenta no tener suficientes recuerdos grabados de ellos. "Quiero dejarle a mi hijo un ejemplo. Quiero que tenga recuerdos, por lo menos, de lo que su padre siente por él, hace por él y lo que le quiere transmitir", confiesa emocionado.

Además del legado familiar, el evento tiene un fin benéfico fundamental. Todo lo recaudado, a través de una "fila cero", irá destinado a la Asociación Charlie, que trabaja en la planta de oncología infantil del Hospital de Alicante. "Vi ayer un peque en matemáticas, otro que era su segundo día de quimio... me sentí que puedo ser mejor persona. Se merecen todo y lo que yo pueda conseguir es poco", relata tras su reciente visita al hospital.

La preparación para una cita de este calibre es científica y rigurosa. Gallego entrena entre 4 y 5 horas diarias bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar que incluye nutricionistas, psicólogos deportivos y entrenadores de élite mundial en Hyrox. "He delegado todo mi cuerpo y mi salud a profesionales. Hidratarte no es solo beber agua, es saber nutrirte con sales y electrolitos", advierte sobre la importancia de la seguridad.

A pesar de la dureza de los entrenamientos y la gestión de su negocio en el Mercado Central, que se encuentra en plena fase de expansión, David mantiene el optimismo. "Nunca he hecho una maratón porque decía que la preparación es lo peor. Aquí el reto es lo mismo: cuando llega el día, dentro de que sufres, disfrutas", asegura.

Ante la magnitud del desafío, incluso su entorno más cercano bromea con la intensidad del compromiso. Al preguntarle qué pensó su mujer cuando le contó el plan, David responde entre risas: "Que no me muera. Que no los deje tan pronto, pero que me apoya siempre".

El reto será supervisado por un notario y se están realizando los trámites para que pueda ser reconocido como un Récord Guinness, asegurando que cada movimiento sea verificado por jueces oficiales. Toda la prueba se retransmitirá en directo a través de YouTube Live para que el público pueda seguir esta muestra de resistencia y solidaridad.