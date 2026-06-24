El Valencia Basket, a un paso de la gloria: dónde ver y escuchar el partido que puede valer la liga

El Valencia Basket se encuentra ante una cita histórica este miércoles, 24 de junio de 2026, con la posibilidad de alzarse con el título de la Liga ACB. La expectación es máxima para este cuarto partido de la serie final, que tendrá lugar en el Palau Blaugrana a partir de las 20:00 horas.

Tras la victoria lograda el pasado lunes en territorio catalán por un marcador de 80-88, el conjunto taronja ha tomado la delantera en la eliminatoria con un balance de 2-1. Aquel encuentro estuvo marcado por la estelar actuación de Jean Montero, quien lideró al equipo con 29 puntos y una impresionante valoración de 37.

Ahora, los valencianos están a tan solo un triunfo de conseguir el que sería el segundo campeonato liguero de toda su historia. Para este evento trascendental, À Punt Ràdio ha preparado un despliegue especial a través de su programa deportivo Punt a punt.

La emisión de radio arrancará a las 19:45 horas para ofrecer todos los detalles previos y una cobertura exhaustiva de lo que podría ser el último encuentro de la temporada. El equipo de narración desplazado al Palau Blaugrana estará encabezado por Luis Urrutia, acompañado por Salva Gomis y el histórico exjugador Nacho Rodilla.

En caso de que el Valencia Basket logre la victoria y se proclame campeón, la radio pública valenciana tiene previsto emitir un programa especial. Este espacio comenzará a las 23:00 horas, tendrá una duración de 90 minutos y contará con los testimonios de los protagonistas y todos los pormenores de la celebración del título.

Sin embargo, si el Barça consigue la victoria y fuerza el desempate, el título se decidirá en un quinto y definitivo encuentro. Dicho partido se celebraría el próximo sábado 27 de junio a las 20:00 horas en el Roig Arena.

Además de la radio, À Punt ha desplazado a Barcelona a sus equipos de Informativos y Programas para garantizar una cobertura multimedia total. Los espacios de televisión, las plataformas digitales y las redes sociales ofrecerán conexiones en directo, crónicas y reportajes especiales elaborados por un equipo de enviados especiales.

Este equipo de periodistas integrados para la cobertura incluye a Samu Borja, Ismael Llí y la propia leyenda del club taronja, Nacho Rodilla.