Mascletà de taekwondo en Alicante

Alicante probará algo diferente en junio, justo unos días antes de sus grandes fiestas. El pabellón Pitiu Rochel acogerá los días 13 y 14 el Open Internacional Fogueres de Sant Joan, una competición de taekwondo que reunirá a cerca de 500 deportistas y que nace con una idea clara, abrir el deporte a la ciudad en uno de sus momentos más reconocibles.

La puesta de largo del proyecto ya dejó clara esa intención. El evento se presentó este martes en la Casa de la Festa con la presencia de la recién elegida Bellea del Foc, María Pastor, junto a sus Damas de Honor, y de la Bellea del Foc Infantil, Leire Arellano, además del presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares.

También estuvieron las deportistas Itziar García, bronce en el Mundial júnior, y Gracia Cifuentes, campeona de Europa cadete, en una imagen que mezcló desde el inicio deporte y fiesta.

El torneo se coloca justo antes del arranque de les Fogueres, cuando Alicante empieza a volcarse en la calle. Ahí es donde el Club Furyo, uno de los más potentes de España en el trabajo de cantera, ha querido situar su propuesta, en un punto intermedio entre la exigencia competitiva y el ambiente festivo.

"Queremos unir deporte, tradición, cultura y turismo", explicó el presidente de la Federación Española, Jesús Castellanos, durante la presentación.

La respuesta ha sido inmediata. Las inscripciones se cerraron con más de un mes de antelación, desbordadas por la demanda de clubes interesados en participar. Habrá presencia de la Comunitat Valenciana, pero también de otros puntos de España y de países como Francia, Suiza o Marruecos.

"No esperábamos tener que cerrar tan pronto, pero la respuesta ha sido muy alta", reconoció el director técnico del Furyo, Víctor Jesús Hurtado.

El torneo abarca todas las categorías y reunirá perfiles muy distintos, desde deportistas en formación hasta competidores con experiencia internacional. No es un campeonato cerrado, sino una competición abierta que busca volumen y participación sin perder nivel.

Más allá de la pista de combate, el Open también quiere abrirse al entorno. La organización ha diseñado un formato en el que la gastronomía y el ambiente festivo forman parte del conjunto.

La idea es que quien compita o asista entienda también el contexto. "Alicante es deporte y también es fiesta, y tiene sentido que ambas cosas se encuentren", apuntó David Olivares.

María Pastor y Leire Arrellano, madrinas de honor de la competición, garantizaron su presencia en el evento y coincidieron al aventurar un "éxito deportivo y social" para el torneo, reforzando ese puente entre la competición y las fiestas grandes de la ciudad.