Huesca y Bidasoa o Torrelavega, obstáculos para el Horneo hacia la final de su Copa

El entrenador y el capitán Dimitrievski posan con la copa en la Explanada este lunes.

Día histórico para el balonmano alicantino. El Real Casino Liceo de Alicante ha acogido este lunes un sorteo multitudinario y favorable para el Horneo, anfitrión de la competición, que se medirá en los cuartos de final al Huesca, uno de los conjuntos más asequibles del cuadro de una Copa que se disputará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación.

El conjunto oscense, inmerso en la pelea por la salvación, está dirigido por el ilicitano José Francisco Nolasco y visitará Alicante en Liga apenas unos días antes del cruce copero. En la primera vuelta de la ASOBAL, el equipo de Roi Sánchez fue capaz de ganar con comodidad en tierras aragonesas.

El camino se complica en semifinales, donde espera, en caso de victoria del Horneo, el ganador del duelo entre el Bidasoa Irún y el Bathco Torrelavega, dos equipos de la zona alta de la competición que esta temporada ya han sido capaces de imponerse al conjunto alicantino en sus enfrentamientos directos.

En el otro lado del cuadro, el Barça y el Recoletas Atlético Valladolid reeditarán la eliminatoria del pasado año, con el aliciente añadido de que el conjunto pucelano ha sido uno de los pocos capaces de derrotar al equipo catalán en las últimas temporadas.

En ese mismo perfil de la competición, Nava y Cuenca, finalista en Alicante en 2019, se jugarán la otra plaza para semifinales.

Llegar a la final de la competición, dominada de forma aplastante por el Barça con las últimas doce ediciones consecutivas, garantiza una plaza en Europa si el conjunto catalán vuelve a proclamarse campeón.

Reacciones

El entrenador del Horneo Alicante, Roi Sánchez, se ha mostrado satisfecho con el sorteo. Ha asegurado que su equipo afronta el cruce ante el Huesca con ilusión y respeto por un rival con tradición en la competición.

"Nos hace muchísima ilusión jugar en casa. Somos un club con poca historia y afrontamos la Copa con humildad", ha señalado.

El técnico ha recordado que el equipo tiene prácticamente cerrada la permanencia, lo que permitirá preparar la cita con más calma. También ha destacado que la Copa es una competición diferente y que el Huesca, pese a su situación en Liga, es un rival con experiencia en este tipo de torneos.

"Para nosotros es una oportunidad para seguir creciendo y dar más solidez al proyecto", ha apuntado.

Por su parte, José Francisco Nolasco valoró la presencia del Huesca en esta fase final. "Después de superar tres rondas, es una recompensa estar aquí, sobre todo si logramos la permanencia en la ASOBAL, que cada vez es más exigente", ha explicado.

"El ambiente de la Copa es distinto, otra historia. Es casi otro deporte. Es un aprendizaje constante y un privilegio poder estar", ha añadido.

"A darlo todo"

El extremo del Huesca Ian Moya ha definido la competición como "un premio", aunque ha insistido en que el foco del equipo sigue siendo la permanencia.

El capitán del Horneo, Darko Dimitrievski, ha destacado el valor del torneo para el club y la ciudad. "Es una experiencia bonita para todos y vamos a darlo todo para llegar lo más lejos posible", ha afirmado.

Mini Copa

La otra gran actividad del fin de semana será la Mini Copa, con la participación de los equipos cadetes de los clubes presentes en la fase final.

Los ocho conjuntos se dividen en dos grupos y disputarán sus partidos en el pabellón Pitiu Rochel, una de las cunas del balonmano español, situado a apenas 150 metros del Centro de Tecnificación.

El grupo A está formado por Fundación Caja Rural Nava, Bidasoa Irún, Rebi Cuenca y Torrelavega. En el grupo B competirán Recoletas Atlético Valladolid, Barça, Huesca y Fundación Agustinos Alicante, que representará al Horneo Alicante.