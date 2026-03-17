Un rally de récord para abrir la temporada en La Nucía

La montaña alicantina vuelve a rugir. Este 2026, el Rallye de La Nucía–Trofeo Costa Blanca cambia de estación y se adueña de la primavera para abrir el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Durante varios años ha sido la gran cita otoñal del motor nacional y caso epílogo del curso, pero ahora sus carreteras se convierten en el escenario inaugural de la temporada, punto de encuentro de aficionados de toda España en busca de los tramos más espectaculares.

La prueba fue presentada este martes en La Nucía con la presencia del alcalde, Bernabé Cano; del vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina; del presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, Nacho Aviñó; y del director del rally y presidente del Automóvil Club AIA, Vicente Cabanes.

La cita subrayó la magnitud del rallye y su relevancia en el calendario nacional.

El recorrido es un desafío en cada curva. Serpenteando entre barrancos y pueblos colgados, la prueba recorrerá 580 kilómetros en total, de los que 124,75 km serán cronometrados en 10 tramos que prometen tensión, velocidad y espectáculo.

El viernes arrancarán los primeros cuatro tramos, incluido el doble bucle nocturno de Castells–Famorca–Fageca–Quatretondeta, mientras que el sábado se completarán seis tramos más, entre ellos Guadalest–Callosa d’en Sarrià, que se podrá seguir en directo por Teledeporte y, como novedad, en DAZN.

La participación es de lujo. De los 63 equipos inscritos, 18 coches Rally2 lideran la lista. José Antonio ‘Cohete’ Suárez, vigente campeón, Pepe López, Iván Ares y Jorge Cagiao lucharán tramo a tramo, mientras que el local Miguel Fuster pilotará un Skoda Fabia RS por carreteras que conoce como la palma de su mano.

Los internacionales Philip Allen (Toyota) y Adam Grahn (Skoda) suman espectáculo y rivalidad a una cita ya de récord.

La Ceremonia de Salida, el jueves en el Pabellón Muixara, abrirá la semana de motor con firmas, autógrafos y fotos con los pilotos, antes de que los motores comiencen a rugir al día siguiente.

La Ciutat Esportiva Camilo Cano será el epicentro del operativo: parque de asistencia, dirección de carrera y sala de prensa concentrará la emoción de estos tres días, convirtiendo La Nucía en la capital española del rallye.

Un rally de récord, con participación de lujo, kilómetros de adrenalina y la montaña como protagonista.

La Nucía abre la temporada del S-CER con emoción en cada curva, espectáculo en cada tramo y la certeza de que aficionados de toda España volverán a encontrarse rodeados de velocidad, rugidos de motores y un trazado inigualable