TM acompañará a Charo Esquiva en su salto al circuito profesional

Charo Esquiva encara el momento más delicado y determinante de su joven carrera con una red de seguridad bajo los pies.

La tenista de Bigastro, una de las mayores promesas del tenis español, ha renovado por tres años más su acuerdo de patrocinio con TM Grupo Inmobiliario, una alianza que le permitirá afrontar con mayor estabilidad el salto al circuito profesional.

En el tenis moderno, donde la transición del circuito júnior al profesional suele convertirse en una carrera de fondo económica además de deportiva, contar con un respaldo sólido marca muchas veces la diferencia.

Esquiva, que con solo 17 años ya compite en algunos de los escenarios más importantes del tenis mundial en categoría júnior, tendrá ahora la tranquilidad necesaria para centrarse únicamente en su evolución deportiva.

La renovación del acuerdo se escenificó en el Centro Deportivo de Lagoons Village by TM, en Torrevieja, donde la jugadora y el consejero delegado del grupo inmobiliario, Pablo Serna, confirmaron la continuidad de una relación iniciada en 2023.

Para la compañía, el apoyo a la jugadora alicantina responde tanto a su talento deportivo como a los valores que representa.

“Para TM Grupo Inmobiliario es un orgullo seguir acompañando a Charo en una etapa tan importante de su carrera como es su salto al circuito profesional. Representa esfuerzo, constancia y ambición por crecer”, explicó Serna durante el acto.

El directivo recordó además que la empresa decidió apostar por la jugadora cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en el circuito internacional y defendió la continuidad de ese compromiso.

“Queremos formar parte de su historia y seguir apoyando a una deportista de nuestra tierra que ya está demostrando que puede competir al máximo nivel internacional”, afirmó.

Para Esquiva, el acuerdo supone algo más que un patrocinio. En una disciplina en la que los desplazamientos internacionales, los entrenadores, los torneos y la logística multiplican los costes desde edades muy tempranas, disponer de estabilidad económica resulta un factor decisivo para consolidar una carrera.

“Para mí es muy especial poder seguir contando con el apoyo de TM Grupo Inmobiliario durante los próximos años.

Me da mucha tranquilidad saber que creen en mi proyecto y me acompañan en este camino hacia el tenis profesional”, señaló la jugadora, que aseguró que la renovación del acuerdo refuerza su motivación para seguir creciendo en el circuito.

La progresión de Esquiva en los últimos años explica el interés que despierta dentro del tenis español. La jugadora de Bigastro figura actualmente entre las mejores del circuito júnior internacional y ocupa el puesto 11 del ránking mundial de la ITF.

Su nombre empezó a sonar con fuerza la pasada temporada, cuando alcanzó los cuartos de final del US Open júnior, el mejor resultado de una española en el torneo.

Aquella actuación confirmó su capacidad para competir frente a algunas de las mejores jugadoras de su generación.

A ese resultado se suma también el subcampeonato de Europa sub-18, logrado en un torneo disputado sobre tierra batida en el que participaron algunas de las jóvenes más prometedoras del continente.

El resultado reforzó la sensación de que Esquiva pertenece a la nueva generación llamada a protagonizar el relevo del tenis femenino español.

La jugadora ha iniciado además la temporada 2026 con buenas sensaciones tras proclamarse campeona del Campeonato de la Comunitat Valenciana, un triunfo que confirma su dominio en el ámbito autonómico y refuerza su confianza antes de afrontar nuevos retos internacionales.

Sobre la pista, Esquiva destaca por su mentalidad competitiva y por un juego sólido desde el fondo, cualidades que le han permitido desenvolverse con personalidad en torneos de máxima exigencia pese a su juventud.

La renovación del patrocinio ofrece a la jugadora de Bigastro estabilidad para recorrer el camino que conduce del circuito júnior a la élite. Un trayecto largo y exigente que ahora afronta con la tranquilidad de saber que detrás de su raqueta hay un proyecto que cree en su futuro.