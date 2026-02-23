La Vila renace y sueña con un nuevo título

Huesitos La Vila vuelve a pelear por la corona de la División de Honor apenas tres años después de su último descenso.

Tras haber sufrido dos pérdidas de categoría en cinco años, el conjunto vilero ha logrado estabilizarse en la élite y consolidar un proyecto que le permite competir entre los mejores y reverdecer laureles que parecían lejanos desde su título de 2011.

La clasificación para la fase por el campeonato se selló este pasado domingo con autoridad en El Pantano, tras vencer al Liceo Francés por 44-27. Huesitos La Vila dependía de sí mismo y respondió con carácter en la jornada de mayor afluencia de público del curso.

El 0-12 inicial a favor del Liceo no frenó al grupo, que ajustó líneas, aumentó la intensidad y empezó a dominar. Tres ensayos de Ignacio Caini y la precisión de Pandelo en el golpeo aseguraron la remontada y dieron a los jugadores confianza para encarar la segunda fase con ambición.

El crecimiento del equipo responde a un proyecto sólido. Bajo la presidencia de Guillem Carrión, ex jugador y figura histórica del club, Huesitos La Vila ha apostado por reconstruir desde dentro, reforzar la identidad del club y consolidar una base competitiva capaz de asumir retos mayores.

La continuidad de Hernán Quirelli en el banquillo ha sido clave para dotar al vestuario de coherencia táctica, confianza y ambición. Primero se trataba de garantizar la permanencia, después de competir sin complejos, y ahora de pelear por el título, y todo ello a una velocidad inesperada.

Segunda fase

El calendario de la segunda fase, que arrancará en marzo y contará con cinco partidos, exigirá máxima regularidad. Huesitos La Vila recibirá en casa al Complutense Cisneros y al Silicius Alcobendas, y visitará al líder Recoletas Burgos, al histórico VRAC Valladolid y de nuevo al Liceo Francés.

La carrera por el título no será fácil: tres de esos cinco partidos se jugarán fuera, mientras que la mayor fortaleza de La Vila sigue estando en El Pantano. Además, durante la liga regular solo logró imponerse a dos de estos rivales: Burgos, líder de esta primera fase, y al Liceo, último rival.

El campeonato no será sencillo. Burgos ha mostrado regularidad durante la primera fase y el VRAC mantiene su experiencia en escenarios decisivos. Sin embargo, esta temporada la lucha está más abierta que nunca. Las diferencias entre los aspirantes son estrechas y el margen de error mínimo, un contexto que favorece a conjuntos sólidos, valientes y equilibrados como Huesitos La Vila.

Además, el equipo de Quirelli, que no tiene nada que perder, ya ha demostrado capacidad de competir bajo presión y se quedó a un solo partido de clasificarse para la final de la Copa del Rey.

Campeón de liga en 2011, tras años de reconstrucción, decepciones, caídas y aprendizaje, Huesitos La Vila ha vuelto a ilusionar a su ciudad. El regreso a la pelea por el título no garantiza nada, pero confirma que el proyecto ha recuperado solidez y ambición. Ahora, el reto es sostener el nivel en el tramo decisivo y competir hasta el final, con el mismo hambre de siempre, hasta donde lleguen las fuerzas.