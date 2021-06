La EHF descarta compensar al Balonmano Benidorm tras su expulsión de Europa por un falso brote de Covid

Europa era una obsesión y un sueño para los dirigentes, técnicos y jugadores del Balonmano Benidorm. Pero el objetivo, una vez conseguido, mutó en pesadilla. La experiencia continental del club que preside Javier Abínzano no ha podido ser más amarga, ya que se limitó a un solo partido, y además como local, y a una eliminación en los despachos por incomparecencia motivada por un falso brote positivo en la plantilla.

El club recurrió, pero la Corte de Arbitraje de la Federación Europea de Balonmano (EHF) ha confirmado este jueves la eliminación del equipo, desestimando además la petición del Balonmano Benidorm de recibir una compensación económica o una invitación para el torneo continental del próximo ejercicio.

Todo se torció para el Benidorm el pasado mes de septiembre. El equipo debutó en Europa ante el Fivers austriaco, al que venció por tres goles de renta en la ida. Tras este partido y en vísperas de un choque de Liga, en los test a los que se sometían los jugadores aparecieron varios positivos.

Apenas unas horas después, las pruebas dieron negativo, por lo que no existía brote de contagio. Sin embargo, los protocolos sanitarios se activaron inmediatamente.

Sanidad no permitió viajar al equipo, que ya tenía los billetes comprados de avión para viajar a Austria, y ordenó al grupo guardar cuarentena. La EHF, con sede en Viena, aprovechó la coyuntura para eliminar al Benidorm, que no podía salir de España, por incomparecencia.

Con razón, pero sin perdón

Según ha explicado la abogada del club benidormense, Maite Nadal, la resolución de la corte de arbitraje, ante la que ya no cabe apelación o recurso, es "injusta", y se ha demorado en el tiempo de forma "exagerada".

"No nos han concedido nada de lo que pedíamos: ni que se nos incluya en la competición, algo que ya era imposible, ni la compensación económica ni una invitación para la próxima temporada", argumenta la letrada.

La clasificación para Europa fue un salto de calidad soñado por el club. El Benidorm solicitó ayudas y estaba pendiente de recibir patrocinios por su presencia en las pistas del viejo continente. Además, realizó un gasto importante en la plantilla para estar a la altura de lo que exigía el nuevo escenario deportivo.

Resolución en la que se desestima el recurso.

"Nos han puesto todas las trabas posibles en el proceso. Han sido beligerantes", lamentó Nadal, quien denuncia que la EFH vetó la presencia de un árbitro solicitado por la entidad benidormense. La resolución desampara al Benidorm pero, curiosamente, sí recoge la necesidad de que se tenga previsto para el futuro este tipo de situaciones para no perjudicar a los clubes afectados.

"La justificación que nos dan para no compensarnos es que no hay una norma prevista para estas situaciones. No nos dan la razón, pero los árbitros sí entienden en sus conclusiones que es algo a lo que hay que ponerle solución. Lo que nos niegan a nosotros lo piden para los próximos", explica la abogada.

"Expulsar al club de la competición debió ser la última opción. Se podía haber jugado ese partido después de la cuarentena, pero había prisa por realizar el sorteo de la siguiente fase", denuncia la abogada del Benidorm.

"Queda claro que no todos los clubes son iguales, porque hay otros casos este mismo año en los que la competición esperó tras confirmarse casos de covid”, apostilló Nadal, quien apunta que, pese a que todas las peticiones del Benidorm han sido desestimadas, no ha sido condenado en costas, prueba evidente, en su opinión, de que su reclamación es justa.