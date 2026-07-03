El Lucentum femenino se asegura plaza en Liga Femenina 2 y abre una fase de consolidación del proyecto

El Lucentum femenino tiene ya garantizada su presencia en Liga Femenina 2 para la temporada 2026/27 y entra ahora en una fase distinta, menos visible pero probablemente más determinante, en la que el objetivo ya no es tanto competir como sostener el proyecto en el tiempo.

El equipo llega a este punto después de una temporada perfecta en lo deportivo, en la que encadenó una dinámica de resultados muy sólida y terminó certificando un ascenso que llevaba años persiguiendo, dando continuidad a un crecimiento que se ha ido construyendo paso a paso en las últimas campañas.

La pasada temporada el conjunto compitió bajo la denominación de Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum, un nombre vinculado al patrocinio principal del equipo, en un curso en el que el bloque mantuvo una línea muy estable de rendimiento hasta cerrar el objetivo del salto de categoría.

Ahora, con la plaza ya asegurada en LF2, el club afronta una fase que se desplaza claramente hacia lo estructural. El HLA Alicante ha convocado para el próximo martes a las 11.30 horas en el Centro de Tecnificación una rueda de prensa que será abierta al público y en la que se explicará con detalle la situación actual del equipo y los pasos que se están dando de cara a la próxima temporada.

La idea del club es que no sea solo una comparecencia institucional, sino un punto de encuentro en el que se pueda entender con claridad en qué momento está el proyecto y qué necesita para poder asentarse en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional.

En el acto participarán el presidente de la Fundación Lucentum Alicante, Daniel Adriasola, junto a las capitanas del equipo, Judit Farrando y Adriel Sánchez, que pondrán voz al trabajo realizado en las últimas semanas para asegurar la continuidad del conjunto en Liga Femenina 2.

Cambio de escenario

El salto de categoría supone un escenario exigente en todos los sentidos, no solo en lo deportivo, sino sobre todo en lo económico. El club lo asume como una oportunidad de crecimiento, pero también como un reto que obliga a reforzar la estructura y a ampliar la base de apoyo si se quiere que el proyecto tenga recorrido.

En esa línea, el Lucentum ha iniciado un proceso para buscar el respaldo de instituciones públicas, empresas privadas y entorno social de la ciudad, con el objetivo de construir una red de apoyo que permita dar estabilidad al equipo más allá de la inscripción ya formalizada.

Desde la entidad se insiste en que no se trata únicamente de competir en LF2, sino de hacerlo con garantías suficientes para que el proyecto no dependa de soluciones de corto plazo.

En paralelo, el club ha recibido propuestas para el traspaso de la plaza deportiva, opciones que han sido descartadas al entender que el crecimiento del equipo debe producirse dentro de la propia estructura del Lucentum y no a través de soluciones externas.

La rueda de prensa del martes servirá para ordenar todo ese escenario: lo que ya se ha hecho, lo que falta por cerrar y las necesidades concretas de un proyecto que, tras su mejor temporada reciente, se enfrenta ahora a su fase más delicada fuera de la pista.