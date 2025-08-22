Perelló quiere construir un Lucentum ambicioso y sin límites

El HLA Alicante ya ha cerrado la plantilla para la próxima temporada. Rubén Perelló, artífice del milagro de la permanencia del pasado curso, contará con 11 jugadores, más otro más a caballo entre el primer equipo y el filial, para borrar el mal sueño del pasado año y construir algo grande.

Por primera vez en varios años, el club alicantino mira más allá del presente para plantearse un proyecto social y deportivo a medio plazo. Y Perelló, con contrato por dos temporadas, será el encargado de modelar ese anhelo deportivo. Precisamente, ese proyecto a medio plazo es lo que convenció al entrenador para seguir en el club.

"Alicante para mí es siempre es un lugar especial y me siento valorado, querido y arropado. Yo quería ser partícipe de liderar un proyecto en el que no fuera sólo estar una temporada, sino que pusiéramos piezas para crecer y hacer algo grande", argumenta el preparador, cuyo equipo arrancó la pretemporada esta semana.

El entrenador asegura tener sensaciones "positivas" con la plantilla, a pesar de que de momento sólo ha podido contar con siete de los once jugadores.

En cuanto a los objetivos, el balear lo tiene claro. Quiere un equipo "ambicioso, que no se ponga límites", pero pide ir con cautela, ya que recuerda que el proyecto del pasado curso, diseñado para pelear por el ascenso, acabó salvándose del descenso a dos jornadas del final.

"No ha sido un verano fácil. Entramos tarde en el mercado, pero nos hemos movido bien. Se han dado diferentes circunstancias que nos han permitido incorporar jugadores que, a priori, no pensábamos", destaca Perelló, que añade que la plantilla está formada por jugadores que pueden aportar "experiencia", pero también por otros que son "apuestas".

"Espero que podamos disfrutar y no sufrir tanto", comenta el entrenador, que destaca la presencia en la plantilla de Kevin Larsen. el MVP del pasado curso, y de Brad Davison, dos de los jugadores más deseados por los clubes de la categoría. "Son dos jugadores muy vinculados al club y a Alicante. Aquí se vive fenomenal y un jugador a cierta edad no valora sólo lo deportivo", justifica el técnico.

El entrenador evita especular con el playoff de ascenso y prefiere centrarse en lograr un triple reto ambicioso para la próxima temporada. "Vamos a intentar que la afición se sienta orgullosa del equipo, que el Ferrándiz sea un fortín y competir contra todos los rivales", afirma el mallorquín, que insiste en pedir "calma" al entorno "porque no será fácil unir a todas las piezas del puzle".

"Estos son nuestros jugadores, son los que nos van a representar y los que van a llevar el escudo de Alicante durante toda la temporada por todo el territorio nacional. Espero que estemos todos muy orgullosos y podamos disfrutar de ellos", declara el preparador, que admite que ha rodeado a las principales estrellas del equipo de jugadores de su máxima confianza.

Favoritos

Perelló tiene claro que hay cuatro equipos en la categoría que están muy por encima de los demás. En su opinión, Obradoiro y Estudiantes tienen plantillas para pelear por estar en "mitad de tabla en liga de ACB", mientras Coruña y Palencia "también van a hacer grandes equipos".

"Hay que ser cautos, queremos empezar bien y queremos que el equipo compita, pero con calma, sin ponerse nerviosos", insiste el entrenador, quien considera poco menos que una "utopía" plantearse como un posible escenario el ascenso.

"Creo que el camino del club está en hacer bien las cosas y que el proyecto sea serio y estable. Y a partir de ahí, ya hay cosas que no dependen sólo de nosotros. Si te superan en tres o cuatro veces el presupuesto es más complicado competir", argumenta Perelló.

"A mí me gustaría que estuviéramos compitiendo por arriba, pero bueno, creo que esos cuatro —Estudiantes, Obradoiro, Coruña y Palencia— van a estar por encima del resto", sentencia.