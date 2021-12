Intercity desborda ambición y pide al 2022 el ascenso de todos sus equipos

El grupo deportivo Intercity, formado por Lucentum, CF Intercity y CFI Alicante, ha celebrado este martes el tradicional brindis navideño, primero desde que las tres entidades deportivas decidieron caminar juntas, con la ambición por bandera y convencidos de que su unión marcará una nueva era en la ciudad.

El acto ha estado presidido por Salvador Martí, presidente y fundador de Intercity, pero también ha contado con representantes de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y empleados de los diferentes clubes. Tampoco ha faltado a la cita Toni Gallego, presidente de la Fundación Lucentum y CEO del grupo.

Martí ha sido claro en su mensaje. Ha calificado 2021 como un "año soñado", ya que ha recordado que además del ascenso del equipo de fútbol del Intercity "integramos al Alicante y al Lucentum, lo que ha sido un hito, y salimos en bolsa". "Además, aunque nos costó arrancar, todos los resultados de los equipos están siendo buenos y están en modo crecimiento", ha añadido.

Pero Intercity no se queda ahí y quiere más en 2022. "Estemos donde estemos el objetivo es el ascenso de categoría. Tenemos que tener esa ambición", ha dicho el dirigente. "El deseo es subir con el HLA Alicante a la ACB, con el Intercity a Primera RFEF y con el CFI Alicante a Tercera. "Sé que es difícil, pero estamos acostumbrados a retos y desafíos que eran imposibles", ha expuesto el presidente.

No hay año de transición

El empresario alicantino ha señalado que el día que el grupo no piense a lo grande y sea ambicioso "yo no tendré cabida en este club". "Aquí no hay ningún año de transición, estemos en la categoría en la que estemos", ha sentenciado.

Martí ha restado importancia a la pérdida del liderato del CF Intercity y recordó que el equipo lleva más de tres meses sin perder en la Liga. "Destaco la inercia que lleva y que es una piña. Si siguen así el objetivo se va a cumplir", ha dicho Martí, quien ha pronosticado una lucha de poder a poder y hasta el final de la competición por la primera plaza con el Hércules y La Nucía.

"Creo que después de todo lo que hemos sufrido estos años con el play off nos merecemos subir ya de forma directa. Es el objetivo, pero si no puede ser lo pelearemos en el play off", ha explicado el dirigente, quien ha confirmado que el cuerpo técnico tiene las puertas abiertas para reforzar al equipo si lo considera oportuno en el mercado de invierno.

El presidente de Intercity restó importancia a la "volatibilidad" que actualmente tienen las acciones del club, ya que recordó que se trata de valores de "máximo riesgo y no aptas para cardiacos". "Se está siguiendo la hoja de ruta. Hasta que no estemos estabilizados en el fútbol profesional será algo normal dentro del mercado de valores. Estamos hablando de una capitalización tan pequeña que cuando una persona vende el precio cae y si ganas tres partidos, subirá", ha finalizado.

