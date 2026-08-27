Company: "El objetivo es ascender y admitirlo no es presión, es realidad"

El técnico del Hércules empieza su segunda temporada a pecho descubierto, sin excusas ni coartadas. A por todas desde el primer día.

Este jueves, en la previa del estreno liguero, el valenciano dejó claro que el objetivo del Hércules es ascender y que decirlo en voz alta no añade presión ninguna, simplemente describe la realidad de un club que en Primera Federación no tiene margen para el disimulo.

"El Hércules tiene que luchar por ascender. No lo oculta nadie, ni la propiedad, ni el cuerpo técnico, ni la plantilla", resumió. El camino, admite, puede ser corto si el equipo acaba siendo campeón de grupo, o largo si hay que pasar por las eliminatorias del playoff. Da igual.

En ambos casos exige lo mismo, competir desde el primer minuto y acercarse a la victoria en cada partido para sumar los puntos que hagan falta.

"Después el fútbol te pone donde te tiene que poner tras 38 jornadas", recordó Company, que afronta el reto con una plantilla renovada por diez fichajes y con la ambición de superar el rendimiento del curso pasado.

El técnico llega a esta temporada con los deberes hechos en casa, sabe exactamente qué falló y dónde hay que apretar. La solvencia defensiva encabeza la lista. "Me gustaría recibir menos oportunidades", reconoció, reclamando un equipo capaz de sufrir menos ante el rival.

Después está el desequilibrio en el último tercio, esa capacidad de romper partidos que escasea en un fútbol cada vez más cerrado atrás, donde Company quiere jugadores capaces de resolver por sí mismos cuando el resto del equipo ya no encuentra espacios.

Y por último, el eterno pendiente de la temporada pasada, los resultados a domicilio. El Hércules fue un equipo distinto como local y como visitante, y esa diferencia, según el técnico, fue lo que acabó dejando al equipo fuera de la pelea por el playoff. "Buscamos un rendimiento a la par en casa y fuera", zanjó.

Pese a los resultados discretos de la pretemporada, Company transmite tranquilidad. Ve al equipo "en una mejora constante" y confía en trasladar esa progresión al estreno liguero ante el Real Murcia, uno de esos partidos que la afición ya tenía marcado en el calendario.

Rival, Murcia

"La intención será tener la pelota, atacar, ser ofensivos y hundir al rival", adelantó, previendo un partido "difícil, igualado y que se decidirá por detalles en la parte final" entre dos plantillas llamadas a pelear arriba.

El técnico valora además el prestigio histórico del duelo más repetido en la historia de ambos equipos. "Ojalá podamos repetirlo pronto en otra categoría", deseó.

Entre las buenas noticias del verano está la renovación de Sandro Blazic, portero al que Company considera un jugador "de presente y futuro".

En su puesto no habrá rotaciones fijas ni etiquetas de titular indiscutible; mandará el rendimiento día a día, convencido el técnico de que la competencia interna en una plantilla con posiciones dobladas —mezcla de veteranía y hambre por llegar al fútbol profesional— acaba generando una espiral de mejora colectiva.

Una llegada más

El mercado todavía podría dejar algún movimiento antes del cierre. Company asegura que no le falta nada, aunque no descarta un último fichaje sub-23 para reforzar la parcela ofensiva, siempre dentro de los límites que impone tener ya cubiertas las fichas profesionales.

El técnico en un entrenamiento del equipo. Hércules

En ese contexto sigue Fran Sol, el delantero al que el club llegó a comunicarle que no entraba en los planes y que finalmente se queda. Company defiende la actitud del jugador durante el verano y recuerda que se trata de un futbolista querido y respetado en el vestuario.

La exigencia no bajará ni un peldaño en un grupo con rivales como Zaragoza, Huesca, Murcia, Ibiza, Nàstic o Cartagena, pero Company no rehúye la comparación. "Yo quiero competir contra los mejores y los buenos", cerró.

El Rico Pérez recibirá el estreno liguero con la cara lavada tras las obras acometidas en los últimos días, con mejoras en el exterior, limpieza y acondicionamiento de asientos y espacios interiores. También se han hecho reformas en las instalaciones de Fontcalent.