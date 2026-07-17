Beto Company: "Será un año de emociones fuertes y nos vamos a divertir"

El Hércules quiere volver a ilusionar a su afición y Beto Company está convencido de que el camino pasa por competir por el ascenso con una identidad reconocible.

El entrenador blanquiazul aseguró este jueves, en declaraciones a Onda Cero Alicante, que el Hércules debe asumir sin complejos que su objetivo esta temporada es regresar a Segunda División, aunque recordó que la Primera RFEF volverá a ser una de las categorías más exigentes del fútbol español.

"El objetivo del Hércules debe ser estar arriba y ascender", afirmó el valenciano. "Pero eso también lo quieren otros siete u ocho equipos. Sabemos lo dura y complicada que es la categoría. Si me preguntan cuál es la meta, obviamente es ascender", recordó.

Company afronta la pretemporada con optimismo. El entrenador se declaró "contentísimo" tanto por el trabajo realizado en estos primeros días como por la planificación deportiva, que ha permitido al Hércules incorporar ya a diez futbolistas.

"Hemos podido materializar muy pronto las opciones que teníamos encima de la mesa", explicó. "Cuando ves que las cosas van cambiando, la ilusión se dispara. Tenemos muchísimas ganas de empezar y muchísima ilusión por lo que estamos viendo y creyendo en lo que se verá", dijo.

Uno de los aspectos que más satisface a Company es haber arrancado la pretemporada con la práctica totalidad de la plantilla a su disposición, un escenario poco habitual que atribuye al trabajo realizado junto a la dirección deportiva desde hace meses.

"No es un trabajo hecho desde junio, sino desde la ventana de invierno", señaló. "Si casi cierras la plantilla antes de la pretemporada es porque tienes las opciones que quieres. No hemos esperado a nadie porque tenemos lo que buscábamos", argumentó.

Aun así, no descarta algún movimiento más en el mercado. "Debemos estar atentos al mercado sub-23, especialmente para la parcela ofensiva, porque pueden aparecer buenas oportunidades. Queremos un equipo protagonista, lo más vertical posible en el último tercio, fresco, con energía y con mayor variabilidad en ataque", incidió.

Casos particulares

Respecto a la portería, Company se mostró tranquilo con la competencia entre Carlos Abad y Sandro Blazic, aunque confirmó que el guardameta esloveno ha despertado el interés de otros clubes tras su gran temporada. "Sandro tiene mucho mercado, pero el club no me transmite ninguna necesidad de vender", indicó.

Otro de los nombres propios del verano sigue siendo Fran Sol. El entrenador confirmó que el delantero mantiene conversaciones con la entidad para resolver su futuro, aunque no descarta su continuidad.

"Tiene un año de contrato y hay que encontrar un entendimiento para que esté tranquilo en Alicante o fuera de Alicante. Pero no descarto en absoluto que siga".

También pidió paciencia con Álvaro Toril, cuya recuperación marcha por buen camino. "Queremos que sea definitiva. Será un futbolista fundamental durante la temporada", señaló.

Company celebró además el regreso del grupo de animación Curva Sur al Rico Pérez y apeló a la unidad como una de las claves del proyecto.

"Si estamos juntos, este club es muy difícil de batir", afirmó. "Necesitamos sumar abonados, recuperar la grada de animación y contar con jugadores con hambre. Es muy complicado tener éxito deportivo si cada uno rema por su parte".

El entrenador cree que esa unión debe ir acompañada de un fútbol protagonista y valiente, capaz de enganchar de nuevo a la afición. "Una parte del deporte es espectáculo", recordó. "La manera de conseguir el resultado también importa porque es la que atrae a la gente al estadio. Yo quiero ganar siempre, pero jugando de una determinada manera es más sencillo".

"Será un año de emociones fuertes y nos vamos a divertir. Habrá grandes alegrías y también alguna decepción, porque eso forma parte del fútbol, pero cuando termine la temporada valoraremos mucho más todo lo que habremos conseguido", concluyó.