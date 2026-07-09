El Hércules se pone en marcha con gran parte de los deberes hechos

El Hércules inicia la pretemporada 2026/27 con una situación poco habitual en los últimos veranos: buena parte del trabajo de planificación ya está hecho. El conjunto alicantino afrontará entre el viernes y el sábado los habituales reconocimientos médicos con una plantilla prácticamente definida, ya que ha cubierto las 18 fichas profesionales permitidas y solo mantiene algunos frentes abiertos para terminar de perfilar el grupo que competirá por el ascenso.

Tras las pruebas médicas, el lunes llegará el momento de echar a rodar sobre el césped con el primer entrenamiento de la temporada, dirigido por Beto Company. El técnico ha citado a 36 futbolistas para el inicio del trabajo, entre ellos diez jugadores de la cantera que tratarán de hacerse un hueco durante la pretemporada.

Los elegidos, que se suman al portero Carlos Mompeán, habitual desde el pasado año con el primer equipo, son Adrián Lidón, Javier Valverde, Hamza, Bah Mohamed Djoulé, Carlos Peñaranda, Pepe Traoré, Borja Pérez, Alejandro Terol, Pablo López y Sevi Cortés, todos ellos nacidos entre 2004 y 2010 y que dispondrán de varias semanas para convencer al cuerpo técnico.

El comienzo de la preparación también supondrá el estreno del renovado cuerpo técnico de Beto Company. Alberto Segarra ejercerá como segundo entrenador, Alberto Sánchez asumirá la preparación física y Diego de la Rosa continuará como entrenador de porteros.

La principal diferencia respecto a campañas anteriores está en el grado de avance de la planificación.

La continuidad de Beto Company en el banquillo y el hecho de que el equipo se quedara sin opciones de pelear por el ascenso con varias jornadas de antelación permitieron a la dirección deportiva trabajar antes que en otros veranos y cerrar buena parte de la plantilla –nueve fichajes- en apenas 10 días de mercado.

El Hércules ya tiene ocupadas las 18 licencias profesionales. En la portería continuará Carlos Abad. La defensa estará formada por Javi Jiménez, Samu Vázquez, Jorge Galván, Miki Bosch (Pontevedra), Yago Cantero (Ceuta) y Javi Rentero. En el centro del campo figuran Manu Rico (Huesca), Ben Hamed y Álex Fidalgo (Cartagena).

En las bandas estarán Víctor Narro (Sampdoria), Álex Jiménez (Nástic de Tarragona), Andy Escudero, Oriol Soldevila e Isaac Obeng (Cádiz), mientras que la delantera la integran Fran Sol, Antoñín Cortés (Korona Kielce) y Alberto Toril.

A ellos se suman varios jugadores con licencia sub-23 que ya forman parte de la dinámica del primer equipo, como el portero Sandro Blazic, los defensas David López (Sevilla Atlético) y Rubén Cantero, el centrocampista Mehdi Puch y el atacante Guti.

Además, el alicantino Rafa de Palmas realizará la pretemporada con el objetivo de convencer a Beto Company y ganarse un sitio definitivo en la plantilla del primer equipo.

Pese a que el cupo de fichas profesionales ya está completo, el mercado sigue abierto para el Hércules. La principal operación pendiente continúa siendo la salida de Fran Sol. El delantero negocia desde hace semanas su desvinculación del club y, si finalmente se confirma su marcha, liberará una licencia profesional que permitiría incorporar otro delantero.

La otra incógnita afecta a Roger Colomina. El centrocampista continúa recuperándose de la lesión de rodilla que sufrió la pasada temporada y no estará disponible hasta el tramo final de la primera vuelta, por lo que el club tampoco descarta reforzar esa demarcación.

De hecho, la dirección deportiva mantiene abierta la posibilidad de incorporar futbolistas sub-23, especialmente para el centro del campo y la delantera, dos posiciones en las que todavía considera que existe margen para mejorar la plantilla.

Con la base prácticamente cerrada, una idea de juego ya consolidada y solo algunos retoques pendientes, el Hércules pone en marcha un nuevo proyecto desde una posición mucho más estable que en los últimos años.

Amistosos

A falta de los últimos detalles, el club se centra ahora en el calendario de amistosos. Ya está confirmado un compromiso ante el Castellón, rival de Segunda División, y está cerca de cerrarse uno, como suele ser habitual en verano, contra la selección de Sesiones AFE.

Finalmente se ha caído un compromiso ante el Getafe, conjunto de Primera, que se iba a disputar en Benidorm aprovechando que el equipo madrileño realiza la pretemporada en la localidad valenciana de Oliva. El clásico duelo veraniego ante el Murcia queda descartado en esta ocasión al ser el equipo murciano el primer rival en la Liga.