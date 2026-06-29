Nico Espinosa se marcha del Hércules y firma por el Mirandés

La salida de Nico Espinosa del Hércules pone fin a una de las etapas más significativas de la cantera reciente del club alicantino. El extremo, formado en la base y convertido en capitán del primer equipo, ha rechazado la oferta de renovación de la entidad y ha firmado por el CD Mirandés, cerrando así un ciclo de siete temporadas en el club.

La renovación del jugador había sido considerada una prioridad dentro de la planificación deportiva del Hércules. La entidad entendía su continuidad como un movimiento estratégico tanto por su perfil futbolístico como por su condición de canterano y referente interno del vestuario.

Sin embargo, la propuesta planteada por el club incluía un contrato por objetivos condicionado a la disputa de un número mínimo de partidos por temporada. Esta fórmula respondía a la preocupación interna por el historial de lesiones del futbolista, especialmente en sus primeros años en el primer equipo.

El acuerdo no ha llegado a concretarse después de varios meses de conversaciones. El jugador ha optado finalmente por no aceptar las condiciones ofrecidas y ha decidido continuar su carrera en el Mirandés, donde iniciará una nueva etapa profesional en el fútbol español.

En el entorno del club se recuerda que la confianza en Espinosa ha sido sostenida a lo largo del tiempo, incluso en momentos en los que su participación estuvo muy limitada por problemas físicos. Durante sus primeras temporadas en el primer equipo, el extremo sufrió varias lesiones musculares que frenaron su progresión y le impidieron tener continuidad.

A pesar de esas dificultades, el Hércules mantuvo su apuesta por su crecimiento dentro de la estructura del club, hasta consolidarlo como jugador del primer equipo y otorgarle galones dentro del vestuario. Esa confianza se materializó en su nombramiento como capitán en las últimas temporadas, un gesto que reflejaba su peso dentro del grupo.

En determinados momentos del proceso de renovación, la continuidad del futbolista llegó a darse por muy encarrilada en el entorno del club. De hecho, el propio propietario del Hércules, Enrique Ortiz, llegó a dar por segura su continuidad en la tradicional comida de Navidad de la entidad, lo que evidenciaba el grado de optimismo que existía en torno al acuerdo.

Sin embargo, el paso del tiempo y las condiciones económicas y contractuales acabaron alejando las posiciones entre ambas partes. El club mantenía su propuesta vinculada a objetivos de rendimiento y disponibilidad física, mientras que el jugador buscaba un acuerdo sin ese tipo de condicionantes.

La ruptura de las negociaciones se ha traducido finalmente en su salida hacia el Mirandés, donde el extremo intentará relanzar su carrera en un nuevo contexto competitivo.

En el plano deportivo, su peso en el equipo ha ido perdiendo fuerza esta temporada, con unos números más discretos que en campañas anteriores, un factor que también ha reducido su capacidad de negociación en el tramo final de las conversaciones. Pese a ello, su continuidad como jugador importante dentro del proyecto se interpretaba en el club como un acto de confianza y de fe en su recuperación y rendimiento futuro.

En su despedida, Espinosa ha definido al Hércules como su “casa” y ha agradecido la formación recibida en la entidad. “Gracias al Hércules por formarme como persona y futbolista y por darme la oportunidad de haber defendido este escudo por toda España”, ha señalado el jugador.

El extremo también ha querido destacar el apoyo de la afición durante su trayectoria. “Me llevo conmigo el cariño mostrado en cada domingo, tanto en el Rico Pérez como en los desplazamientos”, ha indicado, antes de definirse como “un herculano más” que seguirá vinculado emocionalmente al club desde la distancia.

Su salida deja al Hércules sin uno de los jugadores más representativos de su cantera reciente, un futbolista cuya carrera en el club ha estado marcada por la progresión desde la base, la confianza sostenida de la entidad y el impacto de las lesiones en su desarrollo profesional.

El club ya intuía este desenlace, por lo que ha acudido al mercado para asegurar varias contrataciones que potencien su ataque, como Obeng y Narro, además del delantero centro Antoñín Cortés, cuyos fichajes pueden hacerse públicos esta misma semana.