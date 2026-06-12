Álex Jiménez, primer pasajero del nuevo proyecto del Hércules

El Hércules ha puesto en marcha su nuevo proyecto deportivo con el primer movimiento del mercado estival. Álex Jiménez (Águilas, 2003) es el primer fichaje del equipo alicantino para la temporada 2026/27, incorporación que simboliza el inicio de una reconstrucción que el club quiere afrontar para formar una plantilla capaz de pelear, de una vez por todas, por el ascenso.

Tras dejar marchar a dos de sus enganches ofensivos como Fede Vico y Antonio Aranda, el Hércules renueva su zona de creación ofensiva con el jugador murciano, que llega desde el Gimnàstic de Tarragona, donde ha firmado una temporada sólida en Primera Federación con 37 partidos disputados, cuatro goles y tres asistencias. Números que avalan su llegada como un jugador importante dentro de la rotación del equipo tarraconense.

A sus 22 años ya conoce bien la categoría tras su paso por el Sestao River y su formación en la cantera del Villarreal, una de las más exigentes del fútbol español.

Su trayectoria ha sido la de un futbolista que ha ido creciendo paso a paso, adaptándose a distintos contextos competitivos hasta asentarse en un nivel profesional exigente como el de la Primera Federación.

Según ha explicado el Hércules en un comunicado, Álex Jiménez es un atacante con capacidad para jugar en varias posiciones del frente ofensivo, con movilidad constante, velocidad en los metros finales y facilidad para interpretar los espacios entre líneas.

El club lo interpreta como una apuesta de presente y futuro. Aunque su edad apunta a proyección, la dirección deportiva espera que tenga impacto inmediato en un equipo que necesita recuperar sensaciones, estabilidad y competitividad en una categoría exigente.

Al caer

Mientras tanto el Hércules sigue activo en el mercado. Uno de los nombres que está muy cerca de cerrarse es el de Álex Fidalgo, centrocampista de 25 años que ya estuvo en la órbita blanquiazul el pasado verano, cuando finalmente se decantó por el Cartagena, donde ha disputado 31 partidos esta última temporada.

Fidalgo, con experiencia también en el Lugo y el Ourense, donde logró un ascenso a Primera Federación, encaja en el perfil de mediocentro que el club considera necesario para equilibrar una plantilla a la que todo apunta que no volverá Josep Calavera, quien aún debe desvincularse del Tenerife.

El Hércules necesita una remodelación en todas sus líneas, a excepción de la portería, donde Carlos Abad, capitán y héroe de los últimos años, tendrá una dura pugna por la titularidad con el joven Sandro Blazic, la gran revelación del pasado curso.