El Hércules comienza la operación salida

El Hércules ha puesto en marcha la primera fase de la planificación de la próxima temporada con la confirmación de las salidas de Carlos Mangada y Dani Retuerta, dos de los futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio y que no recibirán una oferta de renovación por parte de la entidad alicantina.

La decisión supone el inicio de una profunda revisión de la plantilla tras una campaña en la que el equipo logró la permanencia en Primera Federación, pero quedó lejos de los puestos de promoción de ascenso.

La salida más emotiva es la de Carlos Mangada, que ha sido el propio jugador quien la ha hecho oficial a través de las redes sociales mediante una carta de despedida dirigida a la afición blanquiazul.

El centrocampista alicantino, de 25 años, pone fin a una segunda etapa en el club de su ciudad que comenzó en el verano de 2023, cuando el Hércules apostó por recuperar a uno de los futbolistas formados en su cantera tras su paso por las categorías inferiores del Villarreal y el Espanyol.

Mangada se convirtió en una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a Primera Federación y siempre mantuvo una fuerte vinculación emocional con la entidad.

En su mensaje de despedida reconoció que la decisión supone "una despedida muy dura" y ha destacado que una de las experiencias más importantes de su carrera ha sido poder celebrar un ascenso con el club de su ciudad.

"Nací herculano"

"Poder vivir un ascenso con el equipo de tu ciudad no tiene precio y lo voy a llevar conmigo siempre", ha afirmado el futbolista, que esta temporada ha participado en 30 encuentros oficiales.

El centrocampista también ha querido agradecer el apoyo recibido durante su etapa en el Hércules y ha recordado especialmente el respaldo de la afición en los momentos más delicados.

"Me voy orgulloso porque di siempre el máximo en cada entrenamiento y partido por este club, esta afición y esta ciudad", señaló antes de concluir con una declaración de amor al herculanismo. "Nací herculano, soy y lo seré siempre. Os echo de menos, pero sé que os llevo en el corazón".

La marcha de Mangada se suma a la de Alberto Retuerta, otro de los jugadores que no continuará en la plantilla. El lateral madrileño cierra así su tercera etapa en el Hércules. En las dos primeras llegó como refuerzo en el mercado de invierno en calidad de cedido antes de acabar firmando un contrato de dos temporadas con la entidad alicantina.

Aunque nunca logró asentarse como un titular indiscutible, Retuerta ha tenido presencia en el equipo durante las dos últimas campañas. Entre ambas acumuló 55 partidos oficiales y formó parte del grupo que consiguió devolver al Hércules al fútbol de Primera Federación.

Acaban contrato

Las salidas de Mangada y Retuerta representan los primeros movimientos de una operación salida que se espera más amplia durante las próximas semanas. Además, Javi Jiménez, Alejandro Sotillos, Roger Colomina, Antonio Aranda, Fede Vico, Richie Dappah y Nico Espinosa también acaban contrato. Solo Jiménez, Espinosa y Colomina interesan al cuerpo técnico.

La dirección deportiva trabaja desde hace tiempo en la configuración de una nueva plantilla con la que intentar dar un salto competitivo la próxima temporada y acercarse a los puestos de privilegio de la categoría.

Todo apunta a que las próximas semanas también llegarán las primeras incorporaciones. La entidad alicantina pretende aprovechar el mercado estival para remodelar parte del vestuario y construir un equipo con mayores aspiraciones en una categoría cada vez más exigente.