Beto Company: “Vamos hacia el Hércules que queremos”

Beto Company aprovechó la previa del partido ante el Nàstic para dejar varios mensajes sobre el presente del Hércules y, sobre todo, sobre el futuro del proyecto. El técnico valenciano, en rueda de prensa, insistió en la idea de crecimiento del club en una fase final de temporada sin objetivos clasificatorios, pero con ambición de cara al próximo curso.

“Vamos hacia el club que queremos”, resumió el entrenador. Company reiteró que el club está poniendo a su disposición todas las herramientas necesarias, tanto de infraestructuras como humanas, para que el próximo ejercicio sea un éxito. “Se me escapa la sonrisa de pensarlo”, desveló.

Y en ese futuro que ya empieza a dibujarse, Company insiste en la importancia de la unión entre club y afición. Un factor que considera clave para dar el siguiente paso. “Este club y esta ciudad juntos son imbatibles”, recordó, en un mensaje que apunta directamente al entorno.

El entrenador reconoció que el Hércules no está donde quiere estar, pero sí en el camino que, según su entrenador, debe recorrer para volver a competir más arriba. Un camino que no depende de un solo partido, sino de algo más largo, más estructural.

Admitió que se queda con la asignatura pendiente de “no haber visto el Rico Pérez lleno e ilusionado en una promoción de ascenso”, pero también se lleva de esta primera etapa “el respeto” en el día a día de todos.

“El Hércules está en una dimensión muy por encima de la Primera RFEF. Estamos deportivamente a un nivel que no nos toca. Hay que ponerse a la altura de lo que este escudo representa. El herculano es rebelde y vamos a intentarlo”, sentenció.

Partido desagradable

El contexto inmediato es el de un equipo que se juega poco en la tabla, pero que todavía compite en un escenario, el de agarrarse a la opción de la Copa del Rey, condicionado por terceros. El Nàstic llega a la última jornada con la permanencia en juego y eso, inevitablemente, marca el tipo de partido que espera Company.

No lo esquiva. Tampoco lo dramatiza. Lo encuadra desde la empatía, pero sin perder de vista el compromiso propio. “Uno es empático y se pone en la piel de ellos, pero también en la del Tarazona, Betis o Torremolinos”, explicó, recordando que los finales de temporada siempre dejan historias cruzadas.

El técnico admite incluso su vínculo afectivo con el conjunto catalán, aunque lo separa por completo de cualquier lectura competitiva. En su discurso no hay dudas. “No me pone en ningún aprieto, el pasado está ahí, pero hay que dudar cero de nuestro compromiso y profesionalidad”, subrayó.

A partir de ahí, el partido entra en el terreno de lo futbolístico. Company, que calificó el partido de “desagradable” por la situación del rival, imagina un Nàstic condicionado por la presión, con dos posibles versiones sobre el césped: un equipo bloqueado o un equipo liberado. Y en ese margen de incertidumbre, el Hércules debe imponer su plan.

“Tenemos la sensación de que no van a arriesgar demasiado”, apuntó, antes de dibujar lo que quiere ver en su equipo: control, balón y dominio de los ritmos del partido. El objetivo es claro, más allá del contexto: competir hasta el final y exprimir las últimas opciones de meterse en la Copa del Rey.

“Vamos al 2.000%”, dijo sin rodeos, en una de las expresiones más gráficas de su comparecencia, consciente de que el equipo quiere cerrar el curso con un objetivo menor, pero todavía vivo.

También hay espacio para la lectura más amplia de la temporada. El técnico defiende que el equipo no se ha desconectado pese a no tener ya opciones de promoción y reivindica la regularidad en el tramo final. La sensación interna, insiste, es positiva.

Vacaciones

El partido ante el Nàstic será el epílogo de la temporada. A partir del lunes, la plantilla comenzará las vacaciones de verano y regresará al trabajo en la segunda semana de julio con las pruebas médicas, tal y como tiene previsto el cuerpo técnico. Los jugadores dispondrán de unas semanas de descanso para llegar con las pilas cargadas y la cabeza limpia de cara al inicio de la pretemporada.

El técnico confirmó que en la pretemporada ya podrá contar en pleno rendimiento con el defensa Alejandro Sotillos y el delantero Oriol Soldevila, dos bajas de larga duración durante la temporada, y confió en recuperar durante la fase de preparación al portero Blazic y al delantero Toril.

El regreso de Roger Colomina, otro de los lesionados de larga duración, aún está previsto más adelante, con el campeonato lanzado, y dependerá de la evolución de su recuperación.