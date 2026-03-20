Mosquera, otro alicantino a las puertas de un Mundial

Cristhian Mosquera, formado en la cantera del Hércules, se acerca a uno de los mayores sueños de cualquier futbolista: disputar un Mundial con España. Con apenas 21 años, el defensor ha captado por fin la atención de Luis de la Fuente y de todo el cuerpo técnico y su crecimiento en Londres con el Arsenal refuerza la posibilidad de que forme parte de la última convocatoria para el torneo.

El jugador, de origen colombiano, ha sido citado por la selección para el amistoso ante Serbia de la próxima semana, uno de los pocos ensayos que restan antes de la última lista mundialista. Mosquera ha devuelto a Alicante en un tiempo récord un brillo que no se veía desde hace lustros en el fútbol internacional.

Su historia comienza en barrios como Carolinas y Cañavate San Blas, donde el fútbol sala era su primer contacto con el balón. Allí desarrolló agilidad, velocidad y una intuición para leer el juego que pronto llamó la atención de entrenadores locales como José Antonio Palomino en el Hércules y Manolo Jiménez en las sesiones de tecnificación en Foietes de Benidorm.

Ambos destacan su curiosidad y disciplina: "Siempre quería jugar con los mayores para aprender y mejorar", recuerda Palomino.

El paso a la élite no fue casualidad, sino la consecuencia lógica de una progresión aplastante. Mosquera se consolidó en la cantera del Valencia, donde entrenadores como José Bordalás, otro alicantino, supo ver su potencial.

Con apenas 17 años debutó en Primera División ante el Sevilla, y desde ese momento su crecimiento fue imparable. Bordalás recuerda que desde el primer día se notaba su capacidad para absorber instrucciones y adaptarse al nivel profesional.

La llegada al Arsenal el pasado verano, ya como campeón Olímpico un año antes en París, por 15 millones de euros supuso la cifra más alta pagada jamás por un jugador alicantino.

Su rendimiento en la Premier le ha puesto en el foco del seleccionador, siempre atento al talento joven. España no está sobrada de centrales, ya que los teóricos titulares, como Lenormand, Laporte o Vivian han bajado mucho su rendimiento esta temporada, por lo que Pau Cubarsi se queda casi como la única pieza fiable.

Además, la amenaza de una llamada de Colombia, su otra patria, también ha pesado en el cuerpo técnico de la selección, que no quiere regalar un activo a un potencial rival directo por el título mundial.

Alicantinos en el Mundial

Alicante ha visto pocas veces a un jugador tan cerca de un Mundial. El primero que tuvo el honor de participar en el gran torneo de selecciones fue Juan Manuel Asensi, autor de un gol ante Suecia (1-0) en Argentina 78. Posteriormente, el alcoyano Lobo Carrasco acudió a México 86, mientras el benidormense Guillermo Amor participó en Francia 98.

Otro paisano de Benidorm, Antonio López, disputó el Mundial de Alemania 06 y el crevillentino Juanfran Torres tuvo el honor de hacerlo en Brasil 2014. El ilicitano Saúl Ñíguez fue el último futbolista de la provincia en asomarse a la Copa del Mundo de Rusia 2018, torneo de mal recuerdo para España.

Otros jugadores alicantinos, como Bañón, Vidal, Pérez Payá, Lico, Rufete, Mario Gaspar, Gayá y Óscar Gil (en un amistoso en el que el primer equipo de España no pudo participar por covid) también tuvieron el privilegio de defender a la selección, aunque no en un torneo tan grande.