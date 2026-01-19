Andy Escudero, ADN blanquiazul para reforzar el ataque del Hércules

Andy Escudero ya es jugador del Hércules. El extremo alicantino, de 26 años, regresa al club en el que se formó y firma hasta junio de 2028 tras desvincularse del Ceuta, donde fue una pieza importante en el ascenso a Segunda. Se trata de un fichaje con recorrido deportivo, pero también marcado por el origen y por un apellido con peso específico en la historia del club.

Hijo de Francisco Escudero ‘Paquito’, uno de los referentes del Hércules en los años noventa, Andy vuelve a Alicante cerrando un círculo que comenzó en la cantera blanquiazul. Su padre fue capitán del primer equipo, director deportivo, responsable del fútbol base y entrenador, una trayectoria que explica la vinculación profunda de la familia con el club y con el entorno del Rico Pérez.

Tras sus primeros pasos en el Hércules, Andy salió joven rumbo al Atlético de Madrid, donde completó su formación y ganó una Liga y una Copa en categoría juvenil. A partir de ahí inició un recorrido profesional lejos de casa, con etapas en el San Sebastián de los Reyes, Murcia, Intercity, Alcoyano y Nàstic de Tarragona, con el que disputó una fase de ascenso a Segunda División.

En el Ceuta encontró continuidad y protagonismo, siendo una de las piezas clave del equipo que logró el ascenso la pasada temporada, con siete goles decisivos. En el presente curso, sin embargo, su participación fue limitada, una circunstancia que aceleró su salida y abrió la puerta a un cambio de escenario.

Mucho mercado

El regreso al Hércules no ha sido una decisión tomada por descarte. Andy Escudero contaba con ofertas económicamente superiores, tanto de clubes del extranjero como de equipos del mismo grupo y rivales directos del Hércules, pero optó por priorizar Alicante, su ciudad y la de su pareja, y la posibilidad de jugar en el club en el que se formó y al que siempre ha estado ligado.

Desde el Ceuta, la despedida ha sido clara y respetuosa. El club norteafricano ha agradecido públicamente su aportación deportiva y su comportamiento profesional, subrayando su importancia en el éxito reciente y despidiéndolo con honores.

En el plano futbolístico, el Hércules incorpora a un atacante zurdo, versátil, con velocidad, desborde y capacidad para llegar desde segunda línea, un perfil que el club considera necesario para reforzar el frente ofensivo en el tramo decisivo de la temporada. Es la segunda incorporación del mercado de invierno tras la llegada del centrocampista Mehdi Puch.

Andy vuelve a casa sin estridencias y con el reto de volver a inscribir el apellido Escudero con letras de oro en la historia del Hércules.